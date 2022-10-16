Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчуцькі дзюдоїсти підкорили татамі у сусідніх Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 95

 

Дякуючи ЗСУ наші спортсмени отримали змогу продовжувати своє спортивне життя

8 жовтня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2005-2007 та 2012-2013 років народження. На татамі змагалися 130 дзюдоїстів з Полтави, Лохвиці, Карлівки, Горішніх Плавнів, Кременчука, а також гості з Сум та Охтирки.

Незважаючи на досить довгу перерву у змагальному просторі, кременчужани показали гідну боротьбу і повернулися додому з нагородами. Про результати змагань «Телеграфу» розповіли Віталій Середа та Андрій Волошин. Спортсменів до змагань підготували тренери: Середа С., Волошин А., Сорока Я., Середа В., Картошкін М., Новік В.

Зауважимо, що для дзюдоїстів до 18 років це були відбіркові змагання для участі у чемпіонаті України, який має відбутися у Києві на початку листопада. Дякуючи ЗСУ наші спортсмени отримали змогу продовжувати своє спортивне життя.

Кадети 2005-2007 р.н.:

  • золоті нагороди – Решетило Вікторія 52 кг, Цвєлих Катерина 57 кг, Клюшина Олена 48 кг, Шевченко Владислав 60 кг;
  • срібні нагороди – Великотрав Яніна 57 кг;
  • бронзові нагороди – Габєлкова Ілона 63 кг, Волков Олег 66 кг.

Юнаки та дівчата 2012-2013 р.н.:

  • золоті нагороди – Сазонов Кіріл 32 кг, Панасенко Тетяна 22 кг, Барахтій Гліб 35 кг;
  • срібні нагороди – Дорожкіна Марія 36 кг, Мамон Ольга 44 кг, Волошина Єва 32 кг, Заболотний Богдан 32 кг, Сокол Владислав 35 кг;
  • бронзові нагороди – Незнаєва Софія 32 кг, Малик Михайло 38 кг, Грушевська Єлизавета +48 кг, Цвелих Іван 26 кг, Капустинський Давид 35 кг, Черниш Іван 32 кг.
0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Віталій Середа, Андрій Волошин
Теги: дзюдо Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх