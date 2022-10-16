Кременчуцькі дзюдоїсти підкорили татамі у сусідніх Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 95

8 жовтня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2005-2007 та 2012-2013 років народження. На татамі змагалися 130 дзюдоїстів з Полтави, Лохвиці, Карлівки, Горішніх Плавнів, Кременчука, а також гості з Сум та Охтирки.

Незважаючи на досить довгу перерву у змагальному просторі, кременчужани показали гідну боротьбу і повернулися додому з нагородами. Про результати змагань «Телеграфу» розповіли Віталій Середа та Андрій Волошин. Спортсменів до змагань підготували тренери: Середа С., Волошин А., Сорока Я., Середа В., Картошкін М., Новік В.

Зауважимо, що для дзюдоїстів до 18 років це були відбіркові змагання для участі у чемпіонаті України, який має відбутися у Києві на початку листопада. Дякуючи ЗСУ наші спортсмени отримали змогу продовжувати своє спортивне життя.

Кадети 2005-2007 р.н.:

золоті нагороди – Решетило Вікторія 52 кг, Цвєлих Катерина 57 кг, Клюшина Олена 48 кг, Шевченко Владислав 60 кг;

срібні нагороди – Великотрав Яніна 57 кг;

бронзові нагороди – Габєлкова Ілона 63 кг, Волков Олег 66 кг.

Юнаки та дівчата 2012-2013 р.н.: