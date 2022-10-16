Мер Малецький повідомив про повітряні об'єкти над нашим регіоном (додано)

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 470

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про повітряні об'єкти над нашим регіоном. Він просить людей залишатися в укриттях.

Разом з тим, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав наступне:

Ворог запускає ракети по Україні! Поставтеся серйозно до своєї безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях!

Повітряна тривога на Полтавщині триває з 12.28.

Додано:

Пізніше повідомлення про повітряні об'єкти видалили з телеграм-каналу Малецького.

Відбій тривоги дали о 13.30.