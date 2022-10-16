Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про повітряні об'єкти над нашим регіоном. Він просить людей залишатися в укриттях.
Разом з тим, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав наступне:
Повітряна тривога на Полтавщині триває з 12.28.
Додано:
Пізніше повідомлення про повітряні об'єкти видалили з телеграм-каналу Малецького.
Відбій тривоги дали о 13.30.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер