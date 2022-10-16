ГО або спілки, які працюють із ветеранами чи їхніми родинами, можуть отримати до 1 млн грн

Громадські організації або спілки, які працюють із ветеранами або їхніми родинами, можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду. Стартував новий конкурс фінансування – «ВАРТО+ГО». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Початок прийому заявок – 18 жовтня. Дедлайн – 7 листопада.
На фінансування можна податись, якщо працюєте за такими напрямами:
Важливо: фінансування можуть отримати об’єднання зі статусом юридичної особи, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше, ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, і мають статус неприбуткової організації.
Деталі про конкурс – за посиланням.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер