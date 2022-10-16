ГО або спілки, які працюють із ветеранами чи їхніми родинами, можуть отримати до 1 млн грн

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 147

Громадські організації або спілки, які працюють із ветеранами або їхніми родинами, можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду. Стартував новий конкурс фінансування – «ВАРТО+ГО». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Початок прийому заявок – 18 жовтня. Дедлайн – 7 листопада.

На фінансування можна податись, якщо працюєте за такими напрямами:

менторська підтримка й консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку;

соцсупровід ветеранів, членів їхніх родин, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

соцсупровід дітей ветеранів та дітей полеглих захисників і захисниць.

Важливо: фінансування можуть отримати об’єднання зі статусом юридичної особи, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше, ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, і мають статус неприбуткової організації.

Деталі про конкурс – за посиланням .