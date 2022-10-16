У Полтаві 26-річний водій збив велосипедиста

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 156

15 жовтня близько 14.10 на вулиці Котляревського у Полтаві 26-річний водій на автомобілі Nissan Rogue збив велосипедиста. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

44-річний велосипедист отримав перелом руки. Карета швидкої допомоги доставила його до лікарні для надання медичної допомоги.

За вказаним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.