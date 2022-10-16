Дівам треба не перевантажувати себе на роботі, Терезам – не давати волі гніву: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 116

Овен (21.03-20.04)

Підсумуйте і проаналізуйте події. Вас буде супроводжувати гарний настрій, можна сміливо втілювати в життя авантюрні плани, не побоюючись ускладнень. Будьте обережнішими, не вірте улесливим промовам і поступливості – швидше за все, це гра. У вихідні ви можете стати центром загальної уваги та душею компанії. Сприятливий день – середа, несприятливий день – субота.

Телець (21.04-21.05)

Ви можете дізнатися важливі новини від ділових партнерів по роботі. Вас потягне наводити красу, порядок та затишок скрізь: на робочому місці, вдома і навіть у друзів та родичів. Будьте уважнішими і обережнішими щодо близьких людей, оскільки ваше прагнення до усамітнення може бути розцінене як відчуженість. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий день – вівторок.

Близнюки (22.05-21.06)

У будь-якій ситуації не втрачайте голови, контролюйте свої емоції. Ви здатні багато змінити, причому від вас не потрібно ніяких надзусиль, а завершеність у справах принесе вам задоволення. У вихідні вас відвідає небувале відчуття спокою та гармонії із собою. Насолоджуйтесь. Сприятливий день – вівторок, несприятливий день – четвер.

Рак (22.06-23.07)

Ви ні перед ким не повинні звітувати. Якщо ж хтось подумає, що володіє ситуацією краще за вас, не варто його переконувати - краще використовувати цю помилку у своїх інтересах. Ви будете незамінною людиною в прямому значенні цього слова. У вихідні не уникайте гостей у будинку. Сприятливий день – вівторок, несприятливий день – середа.

Лев (24.07-23.08)

Якщо ви не бажаєте стати учасником скандалу середніх розмірів, тримайтеся подалі від емоційно неврівноважених представників

свого оточення. Тиждень насичений контактами, зустрічами з друзями та колегами по роботі. Вихідні дні будуть зайняті здебільшого особистим життям. Це вдалий час для покупок та турбот про власну зовнішність. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий день – вівторок.

Діва (24.08 – 23.09)

Намагайтеся не перевантажувати себе на роботі: краще зробити менше за обсягом, але якісніше. Ви можете досягти мети завдяки підтримці друзів і товаришів по службі, а значить, не варто відмовлятися від допомоги. Слід уникати необачних вчинків, ілюзій, втрат. У вихідні можливий підвищений інтерес до домашніх та сімейних питань та успішне їх вирішення. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий день – вівторок.

Терези (24.09-23.10)

Імовірне зростання у професійній сфері. У вас з'явиться шанс опанувати нові навички. Не давайте волі гніву, тому що він сприятиме лише погіршенню ситуації. Прийняття важливого рішення відкладіть до середини тижня. У вихідні вам доведеться звалити на себе вантаж нових домашніх обов'язків та забути про існування поняття «вільний час». Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий день – понеділок.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ви почнете завзято дертися на чергову кар'єрну вершину. Може надійти цікава і перспективна пропозиція. У вихідні працездатність буде явно підвищеною. Ви можете встигнути практично все, що запланували – і навіть трохи більше. У вихідні чудово відпочити у колі друзів. Сприятливий день - четвер, несприятливий день – п'ятниця.

Стрілець (23.11-21.12)

Варто звернути увагу на поради, якими вас будуть обдаровувати оточуючі – серед них ви зможете знайти в буквальному сенсі

золоту ідею. Не варто занадто захоплюватися захистом чужих інтересів, оскільки власні справи на роботі накопичуватимуться з неймовірною швидкістю та вимагатимуть негайного вирішення. У вихідні будьте уважнішими: будь-яке необережне слово може спричинити конфлікти вдома. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – середа.

Козеріг (22.12-20.01)

Бажано суворо дотримуватися намічених вами планів. Намагайтеся згладити конфліктну ситуацію, тоді ваш авторитет зросте, до вас почнуть прислухатися колеги та начальство. У вихідні намагайтеся менше метушитися і більше діяти – тоді ви легко впораєтеся з багатьма проблемами. Діти можуть попросити вас про допомогу. Сприятливий день – середа, несприятливий день – понеділок.

Водолій (21.01-19.02)

Небажано посилювати конфліктні ситуації. Будьте обережні, оскільки вас може спантеличити помилкова інформація. Відкладіть всі серйозні справи та займайтеся лише тими, які можна швидко завершити. У вихідні дні уважніше поставтеся до свого самопочуття. Поставтеся серйозно і до нездужань близьких. Сприятливий день - понеділок, несприятливий день – середа.

Риби (20.02-20.03)

Незважаючи на труднощі та перешкоди, справи йдуть у гору. Схоже, всі ваші неприємності тільки для того і існують, щоб успіх виявився бажанішим. Можливий конфлікт із близькими, в якому ви повинні зберегти гідність та самовладання. Вихідні намагайтеся провести на природі. Сприятливий день – четвер, несприятливий день – середа.