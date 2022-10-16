ХК «Кременчук» підсилив оборонець національної збірної Дмитро Ігнатенко

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28-річний оборонець збірної України Дмитро Ігнатенко підписав контракт з віце-чемпіонами України «Кременчуком». До того хокеїст нетривалий час виступав за клуб польської Екстракляси «Енерґу» з Торуні, але після шести проведених матчів, у яких українець відзначився одним асистом, торунці вирішили не продовжувати з ним співпраці.

Дмитро Ігнатенко народився 27 лютого 1994 року в Києві. На професійному рівні дебютував у 2010 році в складі «Білого Барса», який тоді ще представляв Бровари, а згодом переїхав у Білу Церкву. За «барсів» Дмитро грав до весни 2013 року, а з осені опинився в системі донецького «Донбасу». Сезон-2013/2014 він провів за молодіжну команду донеччан «Молода гвардія» у Молодіжній хокейній лізі росії, а після вторгнення рашистів на українську землю восени 2014-го був орендований керівництвом донецького клубу в клуби з країни-окупанта – спершу в «Сахалінські Акули», а потім у «Чєлни», які теж виступали в МХЛ.

Повноцінно в «Донбас» Ігнатенко повернувся в сезоні-2015/2016 і відразу став з командою чемпіоном України. Пізніше Дмитро здобуде з донеччанами золото ще двічі – в 2018-му і 2019-му, а в сезоні-2019/2020 поповнить цю колекцію сріблом. Другим у кар’єрі, бо вперше Ігнатенко посідав друге місце в Україні, коли переходив на один рік у «Кременчук» у сезоні-2016/2017 (43 матчі, 9 голів + 16 передач).

Також Дмитро восени 2017-го пограв нетривалий час за казахстанський «Іртиш» з Павлодара, а потім знову повернувся в «Донбас» і виступав за цю команду до листопада 2021-го, до тієї миті, поки в українському клубному хокеї не стався розкол. Після нього Дмитро був відкомандирований в «Альтаїр» з Дружківки для створення ілюзії конкурентної боротьби у так званій «суперлізі». За участь у цьому невизнаному офіційними хокейними органами утворенні Ігнатенко був дискваліфікований Дисциплінарним комітетом ФХУ. Покарання було зняте у березні 2022-го.

Загалом в елітному дивізіоні чемпіонату України Ігнатенко зіграв 294 матчі, у яких набрав 120 (28+92) очок.

Починаючи з 2011 року, Дмитро виступає за збірні України – від юнацької і завершуючи національною. У 2011-му українська молодіжна збірна U20 з Ігнатенком у складі стала першою на чемпіонаті світу в дивізіоні 2А (5 матчів, 1 асист). Крім того, Дмитро виступав ще на двох чемпіонатах світу U20, юнацькому чемпіонаті світу-2012 у дивізіоні 1В і на двох дорослих чемпіонатах світу – в дивізіоні 1А в 2017-му і 1В в 2018-му.

У ХК «Кременчук» Дмитро Ігнатенко гратиме під 79 номером.