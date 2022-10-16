На Кременчуцькому водосховищі браконьєри за два дні «нарибалили» на рекордні 11 млн грн

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 8

На Полтавщині браконьєри за два дні «нарибалили» зі збитками на понад 11 млн грн. Про це інформує Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Днями в області рибпатрульним вдалося зафіксувати рекордні за увесь час роботи Полтавського рибоохоронного патруля збитки рибному господарству. Так, 12 жовтня рибоохоронці разом з водною поліцією у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» викрили трьох місцевих мешканців, які 43 сітками незаконно виловили 408 кг риби зі збитками у 10,7 млн грн.

Крім того, наступного дня полтавські рибпатрульні виявили промислового рибалку, який на Кременчуцькому водосховищі незаконно добув 91 кг судака, плітки, ляща, а також синця, вилов якого заборонений до кінця року. Зловмисник завдав збитків на суму 443 тис. грн.