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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі браконьєри за два дні «нарибалили» на рекордні 11 млн грн

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 8

 

У Сулинській затоці троє чоловіків виловили 408 кг риби

На Полтавщині браконьєри за два дні «нарибалили» зі збитками на понад 11 млн грн. Про це інформує Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Днями в області рибпатрульним вдалося зафіксувати рекордні за увесь час роботи Полтавського рибоохоронного патруля збитки рибному господарству. Так, 12 жовтня рибоохоронці разом з водною поліцією у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» викрили трьох місцевих мешканців, які 43 сітками незаконно виловили 408 кг риби зі збитками у 10,7 млн грн.

Крім того, наступного дня полтавські рибпатрульні виявили промислового рибалку, який на Кременчуцькому водосховищі незаконно добув 91 кг судака, плітки, ляща, а також синця, вилов якого заборонений до кінця року. Зловмисник завдав збитків на суму 443 тис. грн.

На Кременчуцькому водосховищі троє п’яних браконьєрів ловили рибу на промисловому судні
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Автор: Катерина Турубара
Теги: риба Кременчуцьке водосховище браконьєри рибоохоронці рибоохоронний патруль
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