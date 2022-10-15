Хокеїсти «Кременчука» розгромили «Харківських Берсерок»

Вчора, 21:27 Переглядів: 172

Сьогодні, 15 жовтня, хокеїсти «Кременчука» продовжили свою впевнену переможну ходу. Мат розпочався з хвилини мовчання та славню України. Перед самим стартом пролунало традиційне «Слава Україні! Героям Слава!» від хокеїстів перед стартовим свистком.

«Кременчук» – «Харківські Берсерки» – 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кривенко (Т.Савицький), 10:00. 2:0 – Середницький, 13:00. 3:0 – Кривошапкін (Варава, більш.), 14:00. 4:0 – Геворкян, 23:00. 5:0 – Кривенко, 24:20. 6:0 – Б.Андрющенко (Федоров), 26:30. 7:0 – Кривошапкін (Сенік), 28:20. 8:0 – Лялька (Матусевич, більш.), 38:54. 9:0 – Брага (Т.Савицький), 44:30. 9:1 – Кашевко (Мурин, менш.), 51:01.

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Варава, Карнаух – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Єфімочкін – Середницький – С.Тимченко; Геворкян – Федоров – Б.Андрющенко; Брага – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

«Берсерки»: Дьяченко (Касатонов, 59:00); Пруський – Матвієнко, Кльонов – Мельник, Мельников – Мальцев; Кашевко – Вал.Мурин – Абаджян, Соляник – Осадчий – Безуглий, Ткаченко – Мазур – Деревянко. В.о. головного теренера – Павло Легачев.

Арбітни – В.Торяник, О.Батезатов, лайнсмени – М.Качура, Д.Кузьменко.

Інспектор – С.Дронговський (Київ).

Динамічний «Кременчук» неначе дорожнім катком проїхався по супернику, який наскріб на гру всього три п’ятірки хокеїстів. Тотальну перевагу команда Олександра Савицького трансформувала у 9 закинутих шайб, а «автографи» у воротах Богдана Дяченка залишила кожна з чотирьох п’ятірок «помаранчево-чорних».

Головна інтрига у матчі була пов’язана з воротарем «Кременчука» Кирилом Кучером. Воротар «помаранчево-чорних» тримав свої ворота в недоторканності 8,5 періодів від початку сезону, але третій поспіль «сухий» поєдинок у нього зірвався. У ролі злого генія воротаря виступив Данило Кашевко, який у чисельній меншості (!) втік на рандеву з Кучером і майстерно зняв «павутину» у воротах кременчужан. Серія Кирила Кучера перервалася на 171-й хвилині…

Післяматчеві коментарі тренера "Берсерок" Павла Легачева та тренера "Кременчука" Олександра Савицького.

Наступний матч «Кременчук» і «Берсерки» проведуть між собою завтра, 16 жовтня, але при цьому господарями виступить вже харківська команда.