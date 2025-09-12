Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 97

Особливо бракує крові III групи з негативним резусом

У Кременчуцькій станції переливання крові повідомили про нестачу донорської крові всіх груп, найбільше — III резус негативної. Про це повідомила пресслужба мерії.

Здати кров можна у будні з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Деталі можна уточнити за телефоном: 067-528-72-27.

Поради донорам:

за добу не вживати жирного, смаженого, копченого та солоного;

за 48 годин не пити алкоголь;

за дві години до процедури не палити.

Медики також радять не приходити натщесерце: перед здачею крові можна випити чай, каву, компот, негазовану воду й перекусити печивом.

