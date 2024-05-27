Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ, Відключення світла

Літні канікули для кременчуцьких школярів можуть максимально скоротити, а зимові — збільшити

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 785

 

Міністр освіти у науки України Оксен Лісовий розповів про зміни у навчальному році в умовах відключення світла

В усіх регіонах України уже протягом кількох тижнів практично кожного дня вимикають світло. У деяких населених пунктах такі обмеження тривають кілька годин, у деяких — значно довше. Щобільше, в Національній енергетичній компанії «Укренерго» анонсували, що такі відключення можуть тривати до серпня-вересня. Як у таких умовах українські школярі завершуватимуть навчальний рік та починатимуть новий, розповів в інтерв’ю виданню Telegraf Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За словами міністра, наразі вони розробляють план функціонування системи освіти в умовах енергетичної кризи. В першу чергу це стосується заміни потужностей у тих закладах, де діти перебувають цілодобово.

Є заклади, в яких потрібна буде часткова генерація. Наприклад, нам треба буде заживити тільки укриття, адже в цих закладах у разі відключення працюватимуть центри незламності. І ми прагнемо у кожен заклад освіти, відповідно до статусу, в якому вони будуть працювати в умовах кризи, дати потужності.

Також міністерство працює над додатковим фінансуванням закладів освіти для забезпечення паливом для генераторів.

Оксен лісовий анонсує і перехід до змішаного режиму, а також зміщення термінів навчання.

Зараз ми вже відправили на університети рекомендаційний лист, щоб навчання почалося раніше — в серпні. Щоб зробити більші канікули в зимовий — найскладніший — період. Відповідно, і завершити навчання пізніше: в червні. По школах ще такий лист не пішов, ми ще робимо деякі розрахунки.
У Кременчуці новий навчальний рік для студентів може початися раніше

Для учнів шкіл навчання також можуть змістити на теплий період. Це пов’язано не тільки з забезпеченням електроенергією, а ще й і з опаленням.

Зараз приймаємо остаточне рішення, але, швидше за все будуть зміщені графіки навчання по дню. Тобто не тільки в контексті початку і завершення навчального року і канікулярних періодів, а й по дню. Це буде залежати чи позмінно організовано навчання в школі, але такий комплекс заходів ми розробляємо.

Прокоментував Оксен Лісовий і наявність укриттів у закладах освіти. Говорить, наразі 100%-го забезпечення ще немає.

Сьогодні ми маємо 88% наявних укриттів у різних закладах освіти. Там, де їх ще нема, — це найскладніші рішення. Там, де нема старого радянського протирадіаційного укриття, нема підвалу, який можна переоблаштувати в укриття. Там треба просто будувати. А будувати, відповідально, за новими державними стандартами, щоб укриття витримало пряме влучання — досить дороге завдання.

Нагадаємо, наразі кременчуцькі одинадцятикласники, як і випускники по всій Україні складають національний мультипредметний тест. Цього року діти починають його писати відразу в укриттях. Також в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, чи вплинуть відключення світла на написання НМТ школярами.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: навчальний рік канікули школи учні відключення світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх