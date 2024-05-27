Літні канікули для кременчуцьких школярів можуть максимально скоротити, а зимові — збільшити

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 785

Міністр освіти у науки України Оксен Лісовий розповів про зміни у навчальному році в умовах відключення світла

В усіх регіонах України уже протягом кількох тижнів практично кожного дня вимикають світло. У деяких населених пунктах такі обмеження тривають кілька годин, у деяких — значно довше. Щобільше, в Національній енергетичній компанії «Укренерго» анонсували, що такі відключення можуть тривати до серпня-вересня. Як у таких умовах українські школярі завершуватимуть навчальний рік та починатимуть новий, розповів в інтерв’ю виданню Telegraf Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За словами міністра, наразі вони розробляють план функціонування системи освіти в умовах енергетичної кризи. В першу чергу це стосується заміни потужностей у тих закладах, де діти перебувають цілодобово.

Є заклади, в яких потрібна буде часткова генерація. Наприклад, нам треба буде заживити тільки укриття, адже в цих закладах у разі відключення працюватимуть центри незламності. І ми прагнемо у кожен заклад освіти, відповідно до статусу, в якому вони будуть працювати в умовах кризи, дати потужності.

Також міністерство працює над додатковим фінансуванням закладів освіти для забезпечення паливом для генераторів.

Оксен лісовий анонсує і перехід до змішаного режиму, а також зміщення термінів навчання.

Зараз ми вже відправили на університети рекомендаційний лист, щоб навчання почалося раніше — в серпні. Щоб зробити більші канікули в зимовий — найскладніший — період. Відповідно, і завершити навчання пізніше: в червні. По школах ще такий лист не пішов, ми ще робимо деякі розрахунки.

Для учнів шкіл навчання також можуть змістити на теплий період. Це пов’язано не тільки з забезпеченням електроенергією, а ще й і з опаленням.

Зараз приймаємо остаточне рішення, але, швидше за все будуть зміщені графіки навчання по дню. Тобто не тільки в контексті початку і завершення навчального року і канікулярних періодів, а й по дню. Це буде залежати чи позмінно організовано навчання в школі, але такий комплекс заходів ми розробляємо.

Прокоментував Оксен Лісовий і наявність укриттів у закладах освіти. Говорить, наразі 100%-го забезпечення ще немає.

Сьогодні ми маємо 88% наявних укриттів у різних закладах освіти. Там, де їх ще нема, — це найскладніші рішення. Там, де нема старого радянського протирадіаційного укриття, нема підвалу, який можна переоблаштувати в укриття. Там треба просто будувати. А будувати, відповідально, за новими державними стандартами, щоб укриття витримало пряме влучання — досить дороге завдання.

Нагадаємо, наразі кременчуцькі одинадцятикласники, як і випускники по всій Україні складають національний мультипредметний тест. Цього року діти починають його писати відразу в укриттях. Також в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, чи вплинуть відключення світла на написання НМТ школярами.