Літні канікули для кременчуцьких школярів можуть максимально скоротити, а зимові — збільшити

Міністр освіти у науки України Оксен Лісовий розповів про зміни у навчальному році в умовах відключення світла
В усіх регіонах України уже протягом кількох тижнів практично кожного дня вимикають світло. У деяких населених пунктах такі обмеження тривають кілька годин, у деяких — значно довше. Щобільше, в Національній енергетичній компанії «Укренерго» анонсували, що такі відключення можуть тривати до серпня-вересня. Як у таких умовах українські школярі завершуватимуть навчальний рік та починатимуть новий, розповів в інтерв’ю виданню Telegraf Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
За словами міністра, наразі вони розробляють план функціонування системи освіти в умовах енергетичної кризи. В першу чергу це стосується заміни потужностей у тих закладах, де діти перебувають цілодобово.
Також міністерство працює над додатковим фінансуванням закладів освіти для забезпечення паливом для генераторів.
Оксен лісовий анонсує і перехід до змішаного режиму, а також зміщення термінів навчання.
Для учнів шкіл навчання також можуть змістити на теплий період. Це пов’язано не тільки з забезпеченням електроенергією, а ще й і з опаленням.
Прокоментував Оксен Лісовий і наявність укриттів у закладах освіти. Говорить, наразі 100%-го забезпечення ще немає.
Нагадаємо, наразі кременчуцькі одинадцятикласники, як і випускники по всій Україні складають національний мультипредметний тест. Цього року діти починають його писати відразу в укриттях. Також в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, чи вплинуть відключення світла на написання НМТ школярами.
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