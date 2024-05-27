Застосунком «Резерв+» уже скористалися понад 14 тисяч військовозобов'язаних українців у 124 країнах світу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 125

Понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців, які наразі проживають у 124 країнах світу, уже оновили свої облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+». Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, лідерами серед цих країн стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

— Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх, — зазначає заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також у міністерстві повідомляють, що з 18 травня свої облікові дані через «Резерв+» уже оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних, 55 тисяч громадян — через ЦНАП та 38 тисяч — через територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК та відділів ведення реєстру тергромади Автозаводського та Крюківського районів. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі.

Також «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП полковником Мирославом Волковим та дізнався, як нові норми закону почали впроваджуватися у роботі РТЦК в перший тиждень дії нового закону.