Лагідна українізація: як перекласти на українську мову слова томный і тоска

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 209

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як перекласти на українську мову слова томный і тоска: відповідь здивує

Кожне з цих слів має одразу по кілька правильних варіантів перекладу на українську мову

Чули, що є в російській мові слова, які неможливо перекласти українською. Розвіюємо цей міф і розповідаємо про правильний переклад п’яти російських слів, із перекладом яких часто в українців виникають сумніви.

Наприклад, така п’ятірка слів. «Томный», «тоска», «очарование», «заблуждение» і «смятение».

Ну що, поїхали? «Томный» — млосний, мрійливий, знеможений. «Тоска» — туга, журба, смуток, нудьга. «Очарование» — чари, принада, зваба. «Заблуждение» — омана, блуд, хиба, помилка. «Смятение» — сум’яття, розгубленість».

Чому не можна казати «рани заживають»

Досить часто можна почути, як в українській мові поруч зі словом «рани» використовують слово «заживати», маючи на увазі, що людина, яка отримала ці рани, вже одужує.

Проте насправді так казати не варто, рани не можуть заживати, бо слово «зажити» в українській мові використовується у двох основних значеннях. Перше — це «зажити», тобто почати жити краще, змінити щось у своєму житті. І друге — «зажити», тобто відчувати, переживати щось. А от рани загоюються. «Усе загоїться, доки весілля скоїться».

Чому не можна казати «колега по роботі»

Фразу «колега по роботі» можна почути досить часто. Але мало хто з тих, хто її вживає, здогадуються, що так казати неправильно

У чому саме полягає помилка і як її виправити? Наводимо ще кілька подібних прикладів.

»Вільна вакансія». Вакансія — це і так вільне місце, тому «вільна» прибираємо, залишається просто вакансія.

»Пам’ятний сувенір». Сувенір — це і так подарунок на пам’ять, прибираємо «пам’ятний».

»Моя власна думка». Моя і власна — це одне й те саме, тому прибираємо або «моя», або «власна» і залишаємо «моя думка» або «власна думка».

»Колеги по роботі». Ну, звісно, що на роботі у нас колеги і колеги можуть бути тільки там, тобто залишаємо лише слово колеги.

Так само не можна казати «долоні рук». Хіба є долоні на ногах? Тому залишаємо лише слово долоні.

Також до цього списку належить і «народний фольклор».

Фольклор — це і так усна народна творчість, тому слово «народний» прибираємо. І «спільна співпраця». Ну, співпраця — це і так спільна робота, тому слово «спільна» прибираємо.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.