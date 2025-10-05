ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 510

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 6 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 06.00 до 18.00

  • вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28

  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А

  • вул. Василя Симоненка, 90-112

  • вул. Експресівська, 47-58

  • пров. Ємельяненка, 3

  • пров. Караванний, 1-48А

  • вул. Михайла Калачевського, 3-17

  • вул. Олександра Чайки, 1, 29

  • просп. Полтавський, 142-243

  • вул. Ананія Размислова, 4

  • вул. Хортицька, 3-28/56

З 08.00 до 17.00

  • вул. Героїв Крут, 78Б

  • просп. Лесі Українки, 17/11-78А

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А

  • вул. Господарська, 1-38

  • пров. Господарський, 3-10А

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А

  • вул. Нижня, 1-28

  • пров. Шосейний, 8, 10

  • вул. Щаслива, 33

  • вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67

  • вул. Барвінкова, 1-30

  • вул. Рокитнянська, 27С

  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6

  • вул. Якова Петруся, 31-132

  • б-р Українського Відродження, 7, 11, 13, 15

  • вул. Карпенка-Карого, 16-23

  • пров. Світловодський, 3, 5/21, 8/19

  • вул. Салганна, 7-45

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Максима Кривоноса, 20/125

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Республіканська, 75-110Б

  • вул. Великокохнівська, 12-28А

  • пр. Великокохнівський, 1-61

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Межовий, 1-30

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Черняховського, 1-26

  • вул. М. Кривоноса, 20/1

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Парковий, 2-20/2

  • пров. Композитора Вербицького, 2-16

  • пров. Фізкультурний, 1-22

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • вул. Антіна Кущинського, 4-8

  • пров. Бондарський, 4-26

  • вул. Європейська, 83/18, 85, 87

  • пров. Кар’єрний, ¼-23

  • пров. Козачий, 2/7-23

  • вул. Криворудна, 2-14

  • пров. Льва Євселевського, 3-19

  • пров. Миргородський, 2-11

  • вул. Переяславська, 83-120

  • вул. Підгірна, 1-38

  • вул. Піщана, 13-26

  • пров. Піщаний, 5-27Б

  • вул. Скеляста, 34

  • пров. Степана Бандери, 19-40/40

  • вул. Хорольська, 30-67/18

З 08.00 до 18.00

  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 3-й Індустріальний, 11, 12

  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • квт. 304, 16-18

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пр. Великокохнівський, 1-61

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • пров. Делегатський, 3-20

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • пров. Індустріальний, ¼-99

  • вул. Козацька, 71-134

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Солов’їна, 10

  • пр. Сонячний, 3-45

  • туп. Сонячний, 38/12

  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

З 08.00 до 20.00

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Європейська, 60А

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Потоки

  • с. Соснівка

Автор: Яна Гудзь
