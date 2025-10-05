Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 6 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
вул. Експресівська, 47-58
пров. Ємельяненка, 3
пров. Караванний, 1-48А
вул. Михайла Калачевського, 3-17
вул. Олександра Чайки, 1, 29
просп. Полтавський, 142-243
вул. Ананія Размислова, 4
вул. Хортицька, 3-28/56
вул. Героїв Крут, 78Б
просп. Лесі Українки, 17/11-78А
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10А
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Івана Багряного, 3-21
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А
вул. Нижня, 1-28
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Щаслива, 33
вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
вул. Барвінкова, 1-30
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Якова Петруся, 31-132
б-р Українського Відродження, 7, 11, 13, 15
вул. Карпенка-Карого, 16-23
пров. Світловодський, 3, 5/21, 8/19
вул. Салганна, 7-45
вул. Давида Кострова, 2/37
пров. Марії Примаченко, 2-25
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Максима Кривоноса, 20/125
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Республіканська, 75-110Б
вул. Великокохнівська, 12-28А
пр. Великокохнівський, 1-61
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1-30
вул. Салганна, 4-65
вул. Черняховського, 1-26
вул. М. Кривоноса, 20/1
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 2-20/2
пров. Композитора Вербицького, 2-16
пров. Фізкультурний, 1-22
вул. Щаслива, 2-40
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Подовжня, 3-17
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Антіна Кущинського, 4-8
пров. Бондарський, 4-26
вул. Європейська, 83/18, 85, 87
пров. Кар’єрний, ¼-23
пров. Козачий, 2/7-23
вул. Криворудна, 2-14
пров. Льва Євселевського, 3-19
пров. Миргородський, 2-11
вул. Переяславська, 83-120
вул. Підгірна, 1-38
вул. Піщана, 13-26
пров. Піщаний, 5-27Б
вул. Скеляста, 34
пров. Степана Бандери, 19-40/40
вул. Хорольська, 30-67/18
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
квт. 304, 16-18
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
пров. Великокохнівський, 1-15
пр. Великокохнівський, 1-61
вул. Віри Холодної, 1-41А
пров. Делегатський, 3-20
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
пров. Індустріальний, ¼-99
вул. Козацька, 71-134
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
пр. Сонячний, 3-45
туп. Сонячний, 38/12
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1-23
пров. Чорнобаївський, 1-58
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.