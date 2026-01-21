На Полтавщині у 2025 році стягнули понад 24 млн грн боргів із зарплат

Упродовж 2025 року на Полтавщині працівникам повернули понад 24 мільйони гривень заборгованої заробітної плати
У 2025 році на Полтавщині державна виконавча служба стягнула понад 24 мільйони гривень заборгованої заробітної плати, яку роботодавці вчасно не виплатили працівникам. Про це повідомили у пресслужбі Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Загалом фахівці управління торік повернули працівникам майже 32 мільйони гривень невиплачених зарплат у трьох областях. Найбільшу суму стягнули саме на Полтавщині.
Також заборгованість погасили:
у Сумській області — більш як 5 мільйонів гривень;
у Чернігівській області — майже 2 мільйони гривень.
Для примусового виконання рішень фахівці юстиції застосовували низку заходів, зокрема арешт банківських рахунків, арешт майна та реалізацію майна боржників через електронні торги СЕТАМ.
У Міністерстві юстиції наголошують, що невиплата заробітної плати є порушенням трудового законодавства, а держава застосовує передбачені законом механізми для захисту прав працівників.
Нагадаємо, загалом борги по зарплаті на Полтавщині у минулому році сягнули понад 336 мільйонів гривень.
