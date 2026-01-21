На Полтавщині у 2025 році стягнули понад 24 млн грн боргів із зарплат

Упродовж 2025 року на Полтавщині працівникам повернули понад 24 мільйони гривень заборгованої заробітної плати

У 2025 році на Полтавщині державна виконавча служба стягнула понад 24 мільйони гривень заборгованої заробітної плати, яку роботодавці вчасно не виплатили працівникам. Про це повідомили у пресслужбі Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Загалом фахівці управління торік повернули працівникам майже 32 мільйони гривень невиплачених зарплат у трьох областях. Найбільшу суму стягнули саме на Полтавщині.

Також заборгованість погасили:

у Сумській області — більш як 5 мільйонів гривень;

у Чернігівській області — майже 2 мільйони гривень.

Для примусового виконання рішень фахівці юстиції застосовували низку заходів, зокрема арешт банківських рахунків, арешт майна та реалізацію майна боржників через електронні торги СЕТАМ.

У Міністерстві юстиції наголошують, що невиплата заробітної плати є порушенням трудового законодавства, а держава застосовує передбачені законом механізми для захисту прав працівників.

Нагадаємо, загалом борги по зарплаті на Полтавщині у минулому році сягнули понад 336 мільйонів гривень.