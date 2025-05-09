Ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 350 Коментарів: 2

На початку року Кабмін знайшов спосіб, як зменшити спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір. Пенсії державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), з січня 2025 року почали виплачувати не повністю. Тож уряд скоротив виплати спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 23 610 грн. Постанова Кабінету міністрів України № 1 від 3 січня 2025 року ввела обмежувальні коефіцієнти для пенсій, розміри яких перевищують максимально дозволений законодавством розмір. Варто зазначити, що ці обмеження не стосувалися тих спецпенсіонерів, які захищали країну під час російської агресії (починаючи з 2014 року).

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

Протягом останніх років дуже багато спецпенсіонерів через рішення судів зобов’язують Пенсійний фонд сплачувати їм пенсію, більшу за максимальний розмір, визначений законом. За даними Мінсоцполітики, наразі в Україні близько 17 тисяч таких пенсіонерів.

Завдяки введеним урядом обмеженням лише у березні держава витратила на виплату надвеликих пенсій на 242 млн грн менше, аніж якби таких обмежень не існувало. Прогнозувалося, що до кінця року державний бюджет завдяки цьому заощадить близько 2,9 млрд грн. Проте, цього не станеться. Адже рішення уряду щодо встановлення обмежень на надвеликі пенсії почали масово оскаржувати в судах.

І суди зазвичай скасовують урядові обмеження та змушують ПФУ повернути недоплачені кошти спецпенсіонерам.

Аргументація таких рішень різна. Зокрема, судді посилаються на те, що обмеження пенсій може запроваджуватися виключно законом, а не постановою уряду. А в законі «Про державний бюджет на 2025 рік» зазначено, що надвеликі пенсії під час дії воєнного стану виплачують з застосуванням коефіцієнта в розміру та порядку, який визначає уряд.

В Україні обмежили розміри надвеликих пенсій: скільки на цьому економить держава

Як написав OBOZ.UA, станом на кінець квітня в Україні в судах ухвалили вже понад 1,4 тисячі рішень щодо скасування коефіцієнтів, які обмежували виплати пенсій розміром більших за 23610 грн. І кількість таких рішень збільшується щодня.

Скасувати обмежувальні коефіцієнти деяким позивачам вдається за місяць! Так, позовна заява по справі №340/1876/25 від військового пенсіонера з проханням скасувати застосування коефіцієнтів була подана 23 березня, а вже 23 квітня Кіровоградський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь пенсіонера. І при цьому рішенням суду перерахунок пенсії проводиться не з моменту ухвалення судового рішення чи подачі позову, а з моменту застосування урядом обмежувальних коефіцієнтів, тобто з 1 січня 2025 року. А це означає, що всі кошти, які не доплатили спецпенсіонеру, ПФУ має повернути.

На своїй сторінці в Facebook суддя Роман Брегей прокоментував своє рішення, зазначивши, що обмежувати пенсії можна, однак як саме обмежувати ці виплати, має бути передбачено законом, а не постановою уряду.

- Суд під моїм головуванням вчергове зробив висновок, що законодавець, ігноруючи ряд правових висновків Конституційного Суду України, прийняв закон, котрий суперечить Конституції України. Мова про делегування уряду України повноважень стосовно прийняття норми права, яка визначає, наскільки зменшать виплату пенсій багатьом категоріям пенсіонерів. Суд зробив висновок, що у період дії воєнного стану допускається обмеження виплати пенсій, але виключно на підставі закону, – написав суддя.

Інше правове обґрунтування для скасування обмежувальних пенсійних коефіцієнтів обрав суддя Одеського окружного адміністративного суду Ігор Завальнюк у справі №420/5586/25. Він зазначив, що під час дії воєнного стану взагалі не можна обмежувати виплати, бо це не передбачено Указом президента. Він зазначив, що в Указі президента, яким введено воєнний стан, перелічені права і свободи, які можуть бути тимчасово обмежено під час дії воєнного стану. І в цьому переліку немає обмеження права на соціальний захист.

- Отже, у період дії в Україні воєнного стану, введеного Указом № 64/2022, не обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, які встановлені статтею 46 Конституції України, – вирішив суддя.

У виданні вивчили півсотні останніх рішень суддів, в яких розглядалися позови військових пенсіонерів проти ПФУ з вимогою не обмежувати їх виплати. І в усіх 50 випадках обмежувальні коефіцієнти були скасовані.

Варто зазначити, що суди ухвалюють рішення щодо кожного пенсіонера окремо. Тобто кожний пенсіонер має звернутись до суду з позовною заявою. Звісно, що поки це зробили далеко не всі спеціальні пенсіонери, надвеликі пенсії яких обмежив уряд. Однак з кожним місяцем їхня кількість зростає.

В останні роки в Україні з’явилися юридичні фірми, які займаються виключно пенсійними справами. Вони добре орієнтуються у численних лазівках законодавства та рішеннях Конституційного і Верховного Суду, які то скасовують окремі законодавчі акти, то дозволяють їх обходити.

Отже, вже зараз можна сказати, що ініціатива уряду щодо введення обмежувальних коефіцієнтів на надвеликі пенсії провалюється.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю OBOZ.UA заявила, що зараз «напрацьовують» із суддями Верховного та Конституційного судів єдине розуміння: що саме є соціальною гарантією.

- Пенсійне забезпечення – це конституційна гарантія нашої держави. Через це суди часто трактують обмеження чи зміни у спеціальних пенсіях як порушення цих норм. Водночас спеціальні пенсії значно відрізняються від загальних: вони нараховуються за привілейованими формулами. Якщо звичайна пенсія зазвичай покриває 40% заробітку людини, то спеціальна може сягати 90% заробітку, – пояснила вона.

Міністерка вважає, що система перерахунку пенсій для спеціальних пенсіонерів – привілей, а не соціальна гарантія. І треба прийти до висновку, чи можна зберегти такі підходи і чи вони справедливі.

- Є й інша особливість: загальні пенсії обчислюються з фактичного заробітку, який людина отримувала. А у випадку спеціальних – передбачено перерахунок, якщо зростає зарплата на посаді, яку пенсіонер раніше обіймав. Наприклад, чинні військовослужбовці отримують вищі надбавки та зарплати, і деякі колишні військові, які вже на пенсії, вважають, що мають право на її перерахунок за сучасними ставками, – пояснила Жолнович.

Тож поки що анонсована Мінсоцполітики соціальна справедливість лише «напрацьовується», а обмежувальні коефіцієнти до кінця року через суд можуть скасувати більшість спеціальних пенсіонерів. І тоді ПФУ доведеться виплатити все, що не доплатили їм з 1 січня 2025 року. До того ж треба відмітити, що постанова Кабміну щодо обмеження виплати надвисоких пенсій не стосується суддів, у яких вони найбільші.

Зазначимо, що у 2023 році суди ухвалили 240 тисяч рішень у пенсійних справах проти держави, у 2024-му до них додалися ще понад 100 тисяч. Лише за 2 місяці 2025 року пенсіонери виграли 18,3 тисячі справ проти держави, а загальна заборгованість за рішеннями судів збільшилася на 1,64 млрд грн. Наразі борг держави за рішеннями судів по пенсійних виплатах складає майже 80 млрд грн!

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Нагадаємо, у січні «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні найбільшу пенсію, якщо не враховувати довічного грошового утримання суддів, призначили екснардепу-«регіоналу» Сергію Ківалову. Щомісяця він отримував 245 990 грн. При цьому ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тисяч грн.

А минулого року ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.

У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.