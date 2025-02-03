Бізнес просить продовжити перехід до впровадження нових фіскальних чеків

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Міністерство фінансів України продовжити перехідний період ще на 6 місяців для коректної адаптації бізнесу до нових стандартів
Після запровадження оновлених вимог до форми та змісту фіскальних чеків, передбачених Наказом Мінфіну №601 від 22 листопада 2024 року, компанії-члени ЄБА звернулися до Міністерства фінансів із проханням продовжити перехідний період.
Міністерство фінансів уже ухвалило рішення продовжити перехідний період до 1 березня 2025 року, однак бізнес наполягає на необхідності додаткового часу.
ЄБА зазначає, що ці зміни підтримують прозорість розрахунків і важливі для розвитку економіки. Водночас процес адаптації вимагає часу, щоб уникнути ризиків технічних збоїв та штрафів за невчасне виконання нових вимог. Бізнес закликає Мінфін продовжити перехідний період ще на 6 місяців, щоб забезпечити ефективну інтеграцію нових стандартів без шкоди для операційної діяльності компаній.
Нагадаємо, що в Україні затвердили нову форму податкової звітності.
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