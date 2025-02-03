Бізнес просить продовжити перехід до впровадження нових фіскальних чеків

Вчора, 22:01 Переглядів: 140

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Міністерство фінансів України продовжити перехідний період ще на 6 місяців для коректної адаптації бізнесу до нових стандартів

Після запровадження оновлених вимог до форми та змісту фіскальних чеків, передбачених Наказом Мінфіну №601 від 22 листопада 2024 року, компанії-члени ЄБА звернулися до Міністерства фінансів із проханням продовжити перехідний період.

Що передбачають нові вимоги

Додаткові реквізити у фіскальних чеках для підвищення прозорості розрахункових операцій.

для підвищення прозорості розрахункових операцій. Оновлені технічні стандарти для програмного забезпечення РРО та ПРРО.

Міністерство фінансів уже ухвалило рішення продовжити перехідний період до 1 березня 2025 року, однак бізнес наполягає на необхідності додаткового часу.

З якими проблемами стикається бізнес

Перепрограмування касового обладнання у всіх торгівельних точках.

Оновлення ПЗ для відповідності новим стандартам.

Інформування персоналу та партнерів, зокрема іноземних постачальників програмного забезпечення.

Тестування систем та усунення виявлених помилок.

Чому це важливо

ЄБА зазначає, що ці зміни підтримують прозорість розрахунків і важливі для розвитку економіки. Водночас процес адаптації вимагає часу, щоб уникнути ризиків технічних збоїв та штрафів за невчасне виконання нових вимог. Бізнес закликає Мінфін продовжити перехідний період ще на 6 місяців, щоб забезпечити ефективну інтеграцію нових стандартів без шкоди для операційної діяльності компаній.

Нагадаємо, що в Україні затвердили нову форму податкової звітності.