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Бізнес/Робота, Україна, Світ

Бізнес просить продовжити перехід до впровадження нових фіскальних чеків

Вчора, 22:01 Переглядів: 140

 Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Міністерство фінансів України продовжити перехідний період ще на 6 місяців для коректної адаптації бізнесу до нових стандартів

Після запровадження оновлених вимог до форми та змісту фіскальних чеків, передбачених Наказом Мінфіну №601 від 22 листопада 2024 року, компанії-члени ЄБА звернулися до Міністерства фінансів із проханням продовжити перехідний період.

Що передбачають нові вимоги

  • Додаткові реквізити у фіскальних чеках для підвищення прозорості розрахункових операцій.
  • Оновлені технічні стандарти для програмного забезпечення РРО та ПРРО.

Міністерство фінансів уже ухвалило рішення продовжити перехідний період до 1 березня 2025 року, однак бізнес наполягає на необхідності додаткового часу.

З якими проблемами стикається бізнес

  • Перепрограмування касового обладнання у всіх торгівельних точках.
  • Оновлення ПЗ для відповідності новим стандартам.
  • Інформування персоналу та партнерів, зокрема іноземних постачальників програмного забезпечення.
  • Тестування систем та усунення виявлених помилок.

Чому це важливо

ЄБА зазначає, що ці зміни підтримують прозорість розрахунків і важливі для розвитку економіки. Водночас процес адаптації вимагає часу, щоб уникнути ризиків технічних збоїв та штрафів за невчасне виконання нових вимог. Бізнес закликає Мінфін продовжити перехідний період ще на 6 місяців, щоб забезпечити ефективну інтеграцію нових стандартів без шкоди для операційної діяльності компаній.

Нагадаємо, що в Україні затвердили нову форму податкової звітності.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Мінфін бізнес
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