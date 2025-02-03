Календар рибалки на лютий 2025 року

Враховуйте, що в останній місяць зими риба дуже пасивна, тому на рекордне клювання не варто сподіватися. Жителі водойм часто мешкають у добре підгодованих місцях, де ще можна знайти залишки їжі
Найкращі дні для риболовлі в лютому 2025 — 7, 20-24 числа.
Хороші дні для риболовлі в лютому 2025 — 8-10, 17-19, 25-26 числа.
Погані дні для риболовлі в лютому 2025 — 11-16, 27-28 числа.
Для полювання на судака можна використовувати блешні, а ось шукати щуку потрібно на глибині. Окунь точно буде зацікавлений приманкою у вигляді мотиля.
Вже до кінця лютого починають активізуватися підлящик і плотва, які підходять до гирл річок.
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