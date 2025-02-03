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Календар рибалки на лютий 2025 року

Вчора, 21:01 Переглядів: 163 Коментарів: 1

Враховуйте, що в останній місяць зими риба дуже пасивна, тому на рекордне клювання не варто сподіватися. Жителі водойм часто мешкають у добре підгодованих місцях, де ще можна знайти залишки їжі

Найкращі дні для риболовлі в лютому 2025 — 7, 20-24 числа.

Хороші дні для риболовлі в лютому 2025 — 8-10, 17-19, 25-26 числа.

Погані дні для риболовлі в лютому 2025 — 11-16, 27-28 числа.

Для полювання на судака можна використовувати блешні, а ось шукати щуку потрібно на глибині. Окунь точно буде зацікавлений приманкою у вигляді мотиля.

Вже до кінця лютого починають активізуватися підлящик і плотва, які підходять до гирл річок.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: календар рибалки
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Коментарі: 1

4 933
1
zzzzzz:
Вчора, 21:02

Яка риболовля? Льоду нема, з човна заборонено....


1 0

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