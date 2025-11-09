Менше відключень: на Полтавщині змінили графік ГПВ (оновлено)

Через складну ситуацію в енергосистемі України 9 листопада 2025 року на Полтавщині діятиме оновлений графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

За даними «Полтаваобленерго», з 05.00 до 23.59 застосують 2 черги.

Оновлено:

з 08:30 по 22:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Таким чином, обмеження зменшили, адже напередодні в області діяли до 4 черг відключень.

Додамо, вночі та вранці 8 листопада росіяни атакували Полтавщину безпілотниками та ракетами. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.