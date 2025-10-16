На Полтавщині знову діють аварійні відключення електроенергії

16 жовтня, з 15.27, на території Полтавської області почали діяти аварійні відключення електроенергії (ГАВ). Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Відключення запроваджено за розпорядженням оператора через дефіцит потужності в енергосистемі України. Наразі застосовано для 1 черги.

Нагадаємо, 16 жовтня, з 16.00 до 24.00, на території Полтавської області діє графік обмеження потужності (ГОП) для підприємств у п’ять черг. Також протягом доби в регіоні вже діяли аварійні відключення.