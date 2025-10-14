Стало відомо, де продовжить службу колишній начальник Полтавського ОТЦК та СП Олексій Трофіменко

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 135

На Полтавщині полковник Трофіменко служив майже два роки: із жовтня 2023 року до вересня 2025 року

Колишній начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко очолив ОТЦК та СП в іншій області — на Житомирщині. Про це інформує пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

Відомо, що Олексій Трофіменко у 2014–2023 роках виконував бойові завдання в районах проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил — у Донецькій, Луганській та Харківській областях, зокрема й під час повномасштабної агресії Росії проти України.

За особисту мужність, відвагу та вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, на Полтавщині до виконання обов’язків полковник Трофіменко приступив у жовтні 2023 року.

Він прослужив на посаді майже два роки — до вересня 2025 року. Тоді його змінив полковник Сергій Пометун.







