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Полтавська 116 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ відзначає 7 років з дня створення

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 167 Коментарів: 1

 

Влітку 2018 року на Полтавщині почали формувати 116-ту окрему бригаду територіальної оборони, а у її складі 145 окремий батальйон територіальної оборони в Кременчуці

Сьогодні, 25 червня 2025 року, сьома річниця створення 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яка стала символом мужності, стійкості та непохитного бойового духу. З першого дня повномасштабного вторгнення бригада стала на захист України.

— Ми тримаємо оборону України на найгарячіших рубежах — від полтавських і сумських степів до Харківщини, донецьких териконів і навіть напрямку, що веде до самого ворога — курської землі. Там, де важко — там стоїмо ми. Там, де лунають вибухи — ми прикриваємо спини наших побратимів, — написали на сторінці бригади у Facebook.

За цей шлях, сповнений втрат, болю та неймовірної сили духу 116 окрема бригада Сил ТрО була удостоєна Бойового Прапора та стрічки до нього.

— Але найбільшими нашими відзнаками є життя, які ми зберегли, й віра, яку не втратили. Три роки важкої боротьби. Три роки, коли наші Герої — ті, хто вже не з нами, і ті, хто досі в строю — віддають себе без залишку. Їхня відвага й самопожертва захищають право наших дітей рости у вільній країні, — зазначають у 116-й бригаді.

 

Сотні бійців бригади проявили героїзм та мужність у найзапекліших боях. Багатьох із них держава відзначила найвищими нагородами, зокрема й званням Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Боєць бригади Полтавської тероборони отримав звання Героя України 

— Ми всі різні — з різних міст, професій і життєвих доріг. Але війна зробила нас одним цілим. І сьогодні нас єднає головне — незламна віра в перемогу України. Ми служимо заради неї, боремося заради неї, і житимемо — у вільній Україні, — резюмували у повідомленні.

 

На сторінці бригади у Facebook також зазначили, що воїни 116-ї окремої бригади — це люди, які щодня дивляться в очі небезпеці. Вони тримають рубежі, і, попри постійну загрозу — не втрачають людяності.

— Так, буває складно. Буває боляче. Буває, що сили на межі. Але коли бачиш усмішку побратима поруч — розумієш, що разом вистоїмо. Бо ця усмішка — це віра. Це знак незламності. Це пам’ять про тих, хто вже не поруч. І це — відповідь ворогу: ми живі, ми тримаємося, ми сильні, — написали у бригаді про своїх бойових побратимів.

І додали, що 116 окрема бригада ТрО — це невелика родина, де кожен прикриває спину іншому, де поруч ідуть ті, хто не здається.

— Це історії мужності, людяності й внутрішньої сили, які щодня пишуться під звуки війни. Це про тих, хто не зламався — і більше того, навчився посміхатись навіть у найтяжчі миті, — написали в повідомленні.

 

Полтавську 116-ту окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ привітав т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Бійці 116-ї окремої бригади територіальної оборони з перших днів повномасштабної війни стали на захист рідної землі, демонструючи незламний дух, мужність та високий професіоналізм. Вітаю з сьомою річницею створення бригади. Дякую за службу! Вічна пам’ять і шана полеглим героям. Слава Україні! Героям Слава! — написав він у своєму Телеграмі.

«Кременчуцький Телеграф» вітає бійців 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ з Днем частини та дякує за захист України та проявлену мужність!

 

Нагадаємо, що 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ була відзначена бойовим прапором у 2022 році.

У липні минулого року ми писали, що військовослужбовцю 116-ї окремої бригади територіальної оборони Івану Чорному надали звання Героя України із врученням ордену «Золота Зірка».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Facebook 116 бригада ТрО
Теги: 116 бригада ТрО територіальна оборона Полтавщина 116 бригада
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Коментарі: 1

75
sezheldybin:
Сьогодні, 12:36

Дата охуенная ...


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