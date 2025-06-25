Полтавська 116 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ відзначає 7 років з дня створення

Влітку 2018 року на Полтавщині почали формувати 116-ту окрему бригаду територіальної оборони, а у її складі 145 окремий батальйон територіальної оборони в Кременчуці
Сьогодні, 25 червня 2025 року, сьома річниця створення 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яка стала символом мужності, стійкості та непохитного бойового духу. З першого дня повномасштабного вторгнення бригада стала на захист України.
За цей шлях, сповнений втрат, болю та неймовірної сили духу 116 окрема бригада Сил ТрО була удостоєна Бойового Прапора та стрічки до нього.
Сотні бійців бригади проявили героїзм та мужність у найзапекліших боях. Багатьох із них держава відзначила найвищими нагородами, зокрема й званням Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».
Боєць бригади Полтавської тероборони отримав звання Героя України
На сторінці бригади у Facebook також зазначили, що воїни 116-ї окремої бригади — це люди, які щодня дивляться в очі небезпеці. Вони тримають рубежі, і, попри постійну загрозу — не втрачають людяності.
І додали, що 116 окрема бригада ТрО — це невелика родина, де кожен прикриває спину іншому, де поруч ідуть ті, хто не здається.
Полтавську 116-ту окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ привітав т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
«Кременчуцький Телеграф» вітає бійців 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ з Днем частини та дякує за захист України та проявлену мужність!
Нагадаємо, що 116-та окрема бригада Сил ТрО ЗСУ була відзначена бойовим прапором у 2022 році.
У липні минулого року ми писали, що військовослужбовцю 116-ї окремої бригади територіальної оборони Івану Чорному надали звання Героя України із врученням ордену «Золота Зірка».
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