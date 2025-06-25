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«Я зараз тебе вб’ю»: у Кременчуці судили чоловіка за погрозу вбивства

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 555

 

Під час погроз чоловік наставив на людину тренувальний пістолет та спробував вистрілити, проте патрону всередині не було

У Кременчуці судили чоловіка, який погрожував іншій людині вбивством. Про це йдеться у вироку Крюківського районного суду від 23 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом із села Піщане. Він служив у лавах Збройних сил України, проте був демобілізований після звільнення з полону, раніше судимостей не мав.

Відомо, що інцидент між обвинуваченим та потерпілим стався 12 травня. Між ними раптово виник конфлікт, у результаті чого обвинувачений почав словесно погрожувати потерпілому, а тоді дістав навчально-тренувальний револьвер і наставив на чоловіка. Далі зі словами «я зараз тебе вб’ю» обвинувачений натиснув на спусковий гачок пістолета, однак патрона всередині не було, тож він не вистрілив.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав повністю та підтвердив усі обставини, за яких подія відбулася.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством і призначив йому покарання у вигляді 1 року іспитового строку.

Нагадаємо, у травні у центрі Кременчука патрульні затримали чоловіка, який намагався втекти, викинувши предмет, схожий на пістолет.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду погрози вбивство пістолет
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