«Я зараз тебе вб’ю»: у Кременчуці судили чоловіка за погрозу вбивства

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 555

Під час погроз чоловік наставив на людину тренувальний пістолет та спробував вистрілити, проте патрону всередині не було

У Кременчуці судили чоловіка, який погрожував іншій людині вбивством. Про це йдеться у вироку Крюківського районного суду від 23 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом із села Піщане. Він служив у лавах Збройних сил України, проте був демобілізований після звільнення з полону, раніше судимостей не мав.

Відомо, що інцидент між обвинуваченим та потерпілим стався 12 травня. Між ними раптово виник конфлікт, у результаті чого обвинувачений почав словесно погрожувати потерпілому, а тоді дістав навчально-тренувальний револьвер і наставив на чоловіка. Далі зі словами «я зараз тебе вб’ю» обвинувачений натиснув на спусковий гачок пістолета, однак патрона всередині не було, тож він не вистрілив.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав повністю та підтвердив усі обставини, за яких подія відбулася.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством і призначив йому покарання у вигляді 1 року іспитового строку.

Нагадаємо, у травні у центрі Кременчука патрульні затримали чоловіка, який намагався втекти, викинувши предмет, схожий на пістолет.