У Кременчуці знову «замінували» міськраду

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 126

Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування міськради, повідомляють у соцмережах.

Також замінували кілька навчальних закладів, суд та торгові центри.

Зазначимо, що Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у серії неправдивих «замінувань» держустанов.