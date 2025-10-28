У Миргородському районі чоловік викрав Hyundai

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 134

10 жовтня у селі Сенча Миргородського району викрали автомобіль Hyundai Terracan з приватного подвір’я. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли автомобіль біля річки в тому ж селі. Зловмисником виявився 27-річний місцевий житель.

— На підставі зібраних доказів чоловікові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у сховище) Кримінального кодексу України, — зазначив начальник відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції Олександр Мелашенко.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на початку жовтня у тому ж селі викрали ВАЗ.