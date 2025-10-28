У Миргородському районі чоловік викрав Hyundai

10 жовтня у селі Сенча Миргородського району викрали автомобіль Hyundai Terracan з приватного подвір’я. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли автомобіль біля річки в тому ж селі. Зловмисником виявився 27-річний місцевий житель.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, на початку жовтня у тому ж селі викрали ВАЗ.
