Чоловік, який бив собаку в кременчуцькому кафе, переховується від правоохоронців

У Кременчуці чоловік, якого підозрюють у побитті собаки в кафе 2 липня, уникає спілкування з поліцією. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, чоловік не повідомляє, де перебуває, як і місце знаходження його собаки. Правоохоронці намагаються його знайти, щоб притягнути до відповідальності.
Раніше шеф-кухарка закладу, яка втрутилась, щоб захистити собаку, заявила в соцмережах, що поліція відмовляється відкривати кримінальне провадження. За її словами, у відділку рекомендували звертатися до прокуратури.
Додамо, що згідно зі ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Винним може загрожувати обмеження волі терміном від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.
Нагадаємо, інцидент стався 2 липня у кременчуцькому кафе: чоловік бив собаку на очах у відвідувачів. Тварину вдалося врятувати завдяки персоналу закладу.
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