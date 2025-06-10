За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 72 злочини: крадіжки та шахрайства

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Протягом доби на Полтавщині зареєстрували 255 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 1120 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутові сварки, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 255 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

22 крадіжки;

16 шахрайств;

7 наркозлочинів та інші.

Протягом доби поліція розкрила на території області 72 злочини.

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В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 704 особи та близько 1350 транспортних засобів.

— Щоб уникнути ризиків та задля захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також виявляють можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

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