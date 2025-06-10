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ДСНС: за минулу добу в Полтавській області сталося 11 пожеж, з них дві — на Кременчуччині

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 176

 

У суботу на Полтавщині був оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У понеділок, 9 червня, на території Полтавської області зареєстровано 11 небезпечних подій, з яких 2 сталися у Кременчуцькому районі. Це пожежі будинків та на відкритій території. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

9 червня о 4.09 в Кременчук на відкритій території по проспекту Свободи загорілося сміття на площі 80 кв. м. До гасіння залучались вогнеборці 14-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Учора о 17.05 в селі Верхня Жужманівка Козельщинської громади також виникла пожежа на відкритій території. Вогонь знищив сміття на площі 0,03 га. До гасіння залучалися рятувальники 7-ї ДПРП. 

Нагадаємо, увечері 8 червня у Кременчуці згоріла господарча споруда і ледь не згоріли два будинки поруч. Пожежа виникла також на відкритій території поблизу вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова

У суботу, 7 червня, ми повідомляли, що на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Кременчуцькому райуправлінні ДСНС нагадали про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі Кременчуцький район
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