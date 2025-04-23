У Полтаві ліквідовують наслідки нічної атаки: на місцях працюють понад 200 людей та 16 одиниць техніки

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 712

У Полтаві над ліквідацією наслідків нічної дронової атаки працюють понад 200 людей та 16 одиниць техніки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила т. в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

За її словами, до медзакладів міста госпіталізували трьох людей. Пошкоджень зазнали 28 об'єктів. Нині фахівці проводять поквартирний обхід будинків, аби зафіксувати усіх пошкодження.

На місцях вже розгортаються штаби гуманітарних місій. Від міської ради організовано видачу матеріального резерву — працює комунальна техніка.

Для допомоги постраждалим залучено також 15 волонтерів та 4 автомобілі Товариства Червоного Хреста, представники благодійних фондів «Вільні та незламні», «Право на захист», а також гуманітарної місії «Проліска».

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські безпілотники атакували Полтаву. Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Мешканці також повідомляли про перебої з електропостачанням.

За словами т. в. о. мера Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучань працювали усі відповідні служби, оперативний штаб фіксував наслідки атаки.

За даними пресслужби Державної служби надзвичайних ситуацій України, під атакою дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.

Станом на 7.50 відомо про шістьох постраждалих. Троє людей від госпіталізації відмовилися, інших трьох ушпиталили. Одна людина перебуває у тяжкому стані.