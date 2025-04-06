У Гадячі п’яний водій мікроавтобуса влетів у паркан — двоє у лікарні

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 136

Водій Peugeot Expert не впорався з керуванням і з’їхав із дороги — у салоні був пасажир

Увечері 5 квітня на вулиці Захисників України в місті Гадяч сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Близько 21.45 мікроавтобус Peugeot Expert злетів з дороги та врізався в залізобетонний паркан. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними, за кермом перебував 40-річний місцевий житель. В авто також був 51-річний пасажир. Внаслідок аварії обидва чоловіки отримали травми та були госпіталізовані.

Попередньо, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило травми.

Це вже шоста ДТП на Полтавщині за дві доби. У них загинули щонайменше троє людей, ще кілька — у лікарні. Найбільш резонансні аварії — на трасах біля Кунцевого та Мар’янівки.