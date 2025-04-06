Змінились правила виплати лікарняних: тепер і за сумісництвом

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 142

Відтепер лікарняні нараховуватимуть не тільки за основним місцем роботи, а й за всіма сумісництвами. Перші 5 днів оплачує роботодавець, далі — Пенсійний фонд

З 4 квітня 2025 року набувають чинності нові правила виплати лікарняних, передбачені Законом №4158-ІХ. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Тепер застраховані особи зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за місцями роботи за сумісництвом.

Що змінилося:

Виплати тепер можливі за всіма місцями роботи, де є трудовий договір;

Кількість місць роботи за сумісництвом — не обмежена;

Якщо працівник отримав травму чи захворів на іншій роботі, то перші 5 днів непрацездатності оплачує роботодавець за власні кошти;

Розмір виплати — 100% середньої зарплати, незалежно від страхового стажу;

З 6-го дня — фінансування здійснює Пенсійний фонд України.

Нововведення стосуються всіх страхових випадків, які стануться з 4 квітня 2025 року.