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Змінились правила виплати лікарняних: тепер і за сумісництвом

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 142

 Відтепер лікарняні нараховуватимуть не тільки за основним місцем роботи, а й за всіма сумісництвами. Перші 5 днів оплачує роботодавець, далі — Пенсійний фонд

З 4 квітня 2025 року набувають чинності нові правила виплати лікарняних, передбачені Законом №4158-ІХ. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Тепер застраховані особи зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за місцями роботи за сумісництвом.

Що змінилося:

  • Виплати тепер можливі за всіма місцями роботи, де є трудовий договір;

  • Кількість місць роботи за сумісництвом — не обмежена;

  • Якщо працівник отримав травму чи захворів на іншій роботі, то перші 5 днів непрацездатності оплачує роботодавець за власні кошти;

  • Розмір виплати — 100% середньої зарплати, незалежно від страхового стажу;

  • З 6-го дня — фінансування здійснює Пенсійний фонд України.

Нововведення стосуються всіх страхових випадків, які стануться з 4 квітня 2025 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: лікарняний лікарняні сумісництво ФОП Пенсійний фонд
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