Змінились правила виплати лікарняних: тепер і за сумісництвом

Відтепер лікарняні нараховуватимуть не тільки за основним місцем роботи, а й за всіма сумісництвами. Перші 5 днів оплачує роботодавець, далі — Пенсійний фонд
З 4 квітня 2025 року набувають чинності нові правила виплати лікарняних, передбачені Законом №4158-ІХ. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Тепер застраховані особи зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за місцями роботи за сумісництвом.
Що змінилося:
Виплати тепер можливі за всіма місцями роботи, де є трудовий договір;
Кількість місць роботи за сумісництвом — не обмежена;
Якщо працівник отримав травму чи захворів на іншій роботі, то перші 5 днів непрацездатності оплачує роботодавець за власні кошти;
Розмір виплати — 100% середньої зарплати, незалежно від страхового стажу;
З 6-го дня — фінансування здійснює Пенсійний фонд України.
Нововведення стосуються всіх страхових випадків, які стануться з 4 квітня 2025 року.
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