Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Ділові новини

ФОПи ІІІ групи з квітня подають нову податкову декларацію — з розрахунком військового збору

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 131

 Звітність за I квартал 2025 потрібно подати до 12 травня — нагадуємо ключові дати та суми

З квітня 2025 року фізичні особи-підприємці на III групі єдиного податку звітують за оновленою формою податкової декларації. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Що нового:

До декларації тепер включено розрахунок до сплати військового збору. Його необхідно подавати разом із загальною декларацією за I квартал 2025 року.

Коли подавати:

  • З 1 квітня до 12 травня 2025 включно (через перенесення з 10 травня — вихідного дня).

  • Якщо доходу не було — подавати декларацію не потрібно.

  • Податки (єдиний податок і військовий збір) потрібно сплатити до 22 травня.

Що потрібно знати ФОПам І та II груп:

  • Військовий збір — 800 грн щомісяця, сплачується до 20 числа.

  • ЄСВ — 1760 грн * 3 місяці = 5280 грн до 20 травня, навіть якщо не було доходу.

  • Єдиний податок — щомісяця авансом, сума залежить від виду діяльності.

Податківці наголошують — як військовий збір, так і ЄСВ можна сплачувати наперед, щоб уникнути протермінувань.

Нагадаємо, що з 20 лютого набрав чинності наказ Мінфіну №57, яким оновлено форми декларацій для всіх груп платників єдиного податку. Документ дозволяє звітувати з урахуванням зобов’язань з військового збору та податкового мінімуму.

ПО ТЕМІ:

В Україні затвердили нову форму податкової звітності: що змінилося у 2025 році
Податки для ФОПів в уряді поки підвищувати не планують — Мінфін

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: податки ФОП декларація військовий збір
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх