ФОПи ІІІ групи з квітня подають нову податкову декларацію — з розрахунком військового збору

З квітня 2025 року фізичні особи-підприємці на III групі єдиного податку звітують за оновленою формою податкової декларації. Про це повідомили у Державній податковій службі.
До декларації тепер включено розрахунок до сплати військового збору. Його необхідно подавати разом із загальною декларацією за I квартал 2025 року.
З 1 квітня до 12 травня 2025 включно (через перенесення з 10 травня — вихідного дня).
Якщо доходу не було — подавати декларацію не потрібно.
Податки (єдиний податок і військовий збір) потрібно сплатити до 22 травня.
Військовий збір — 800 грн щомісяця, сплачується до 20 числа.
ЄСВ — 1760 грн * 3 місяці = 5280 грн до 20 травня, навіть якщо не було доходу.
Єдиний податок — щомісяця авансом, сума залежить від виду діяльності.
Податківці наголошують — як військовий збір, так і ЄСВ можна сплачувати наперед, щоб уникнути протермінувань.
Нагадаємо, що з 20 лютого набрав чинності наказ Мінфіну №57, яким оновлено форми декларацій для всіх груп платників єдиного податку. Документ дозволяє звітувати з урахуванням зобов’язань з військового збору та податкового мінімуму.
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