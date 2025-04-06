Шахраї в Telegram поширюють фейкові «кружечки» з проханням про гроші

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про нову шахрайську схему в Telegram. Зловмисники використовують фейкові «кружечки» — відео чи голосові повідомлення — щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.
Як діють шахраї:
зламують акаунт користувача;
завантажують його відео чи голос із відкритих джерел;
монтують фейковий діалог, у якому людина начебто просить гроші;
розсилають підроблені «кружечки» друзям, знайомим або колегам жертви.
Як вберегтися:
Якщо отримали підозріле відео з проханням про гроші — перевірте інформацію: зателефонуйте або напишіть в іншому месенджері.
Увімкніть двофакторну автентифікацію у Telegram — це значно зменшить ризик злому акаунта.
Правоохоронці закликають не довіряти повідомленням із проханням переказати кошти, навіть якщо вони надходять нібито від знайомих.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.