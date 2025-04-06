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Шахраї в Telegram поширюють фейкові «кружечки» з проханням про гроші

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 56

 У МВС попереджають про нову схему: зламують акаунти й надсилають підроблені відеоповідомлення

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про нову шахрайську схему в Telegram. Зловмисники використовують фейкові «кружечки» — відео чи голосові повідомлення — щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.

Як діють шахраї:

  • зламують акаунт користувача;

  • завантажують його відео чи голос із відкритих джерел;

  • монтують фейковий діалог, у якому людина начебто просить гроші;

  • розсилають підроблені «кружечки» друзям, знайомим або колегам жертви.

Як вберегтися:

  • Якщо отримали підозріле відео з проханням про гроші — перевірте інформацію: зателефонуйте або напишіть в іншому месенджері.

  • Увімкніть двофакторну автентифікацію у Telegram — це значно зменшить ризик злому акаунта.

Правоохоронці закликають не довіряти повідомленням із проханням переказати кошти, навіть якщо вони надходять нібито від знайомих.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: телеграм шахрайство соцмережі
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