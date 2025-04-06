Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 7 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • просп. Свободи, 130, 130А

  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66

  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81

  • вул. Квітки Цісик, 18/50-30

  • вул. Лебедина, 53

  • вул. Майора Пугача, 19/22-78

  • вул. Національної Гвардії, 16-20

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Дніпровський, 7-18

  • пров. Максима Рильського, 5-11

  • пров. Олександра Олеся, 45

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Шкільний, 18/5

  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16

  • вул. Дніпровська, 1-28

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • пров. Верхньодніпровський, 7

  • пров. Винахідників Бикових, 3-18

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • вул. Івана Приходька, 112-135Г

  • вул. Олександрійська, 1-3

  • вул. Сержанта Філіппова, 3-33

  • вул. Чередницька, 30-79

  • б-р Автокразівський, 65-85

  • вул. Миру, 4А.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Троїцька, 71/73, 75

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 72-74

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • туп. Урожайний, 2

  • просп. Полтавський, 277, 279

  • вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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