Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 7 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Свободи, 130, 130А
пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
вул. Капітана Трусова, 50/18-81
вул. Квітки Цісик, 18/50-30
вул. Лебедина, 53
вул. Майора Пугача, 19/22-78
вул. Національної Гвардії, 16-20
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Максима Рильського, 5-11
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Транспортний, 1-28
пров. Шкільний, 18/5
вул. Академіка Герасимовича, 29/16
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Олександріївська, 28-89
пров. Верхньодніпровський, 7
пров. Винахідників Бикових, 3-18
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Івана Приходька, 112-135Г
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Чередницька, 30-79
б-р Автокразівський, 65-85
вул. Миру, 4А.
вул. Троїцька, 71/73, 75
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 72-74
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
туп. Урожайний, 2
просп. Полтавський, 277, 279
вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.