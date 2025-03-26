У Кременчуці майже на два місяці частково перекриють рух вулицею Левка Лук'яненка: у чому причина

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 211

Перекриють дорогу на ділянці між перехрестями з вулицями Троїцькою та Сумською

У Кременчуці майже на два місяці перекриють рух частиною вулиці Левка Лук’яненка. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Перекриють рух для автотранспорту на вулиці від перехрестя з вулицею Троїцькою до перехрестя з вулицею Сумською із 7 квітня до 31 травня.

Причиною цьому називають проведення капітального ремонту ділянки мережі водопостачання. На цей час буде розроблена схема об'їзду для автомобілів, яку опублікують згодом. Після завершення ремонтних робіт «Кременчукводоканал», який відповідальний за їх проведення, має відновити дорожнє покриття на вулиці.

Нагадаємо, у Кременчуці виконком планує продовжити обмеження руху вулицею Юрія Руфа до кінця квітня.