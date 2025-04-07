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«Кремінь» у феєричному протистоянні завоював срібні нагороди турніру Utmost Cup

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1

 

Команди міського футбольного клубу Кремінь продемонстрували справжній характер та командну гру

У Вінниці відбулися футбольні турніри Utmost Cup серед різних вікових категорій. Участь у змаганнях взяли вихованці міського футбольного клубу «Кремінь». Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь». 

За крок до перемоги. «Кремінь» 2012 — завоював срібні нагороди турніру Utmost Cup

З 25 до 28 березня у Вінниці відбувся футбольний турнір турніру Utmost Cup. Участь у змаганнях взяв «Кремінь» 2012 під керівництвом тренера Антона Диндікова.

 

У груповому етапі «синьо-білі» зіграли з житомирським «Поліссям», спортивним ліцеєм «ВІК-Волинь» Володимир та «Динамік» Київ.

Результати групи Н:

  • Кремінь — Полісся — 2:2
  • Спортивний ліцей «ВІК-Волинь» — Кремінь — 1:2
  • Динамік Київ — Кремінь — 0:2

У підсумку наші хлопці разом з Поліссям завоювали однакову кількість очок — 7, й продовжили шлях у Gold League.

В ¼ Кремінь обіграв луцьку Волинь з рахунком — 3:0, а у півфіналі в серії пенальті переміг «Чорноморець» Одеса — 1:1 (4:2).

У фіналі Кремінь зустрівся зі «Зміною» Київ. В основний час зустрічі команди не змогли «розпечатати» ворота суперника, тому долю фінального поєдинку вирішила серія післяматчевих пенальті. Фортуна цього разу була на боці киян — 6:5. 

 

Вітаємо команду й тренера Антона Диндікова з хорошим виступом на турнірі. Й бажаємо подальших успіхів та перемог!

«Кремінь» 2012 взяв участь у турнірі Utmost Cup. Перша ліга

Вихованці Олега Казьмірчука «Кремінь» 2012 взяв участь у турнірі Utmost Cup. Перша ліга. Змагання проходили у Вінниці з 29 до 31 березня, серед 20 команд з усіх куточків України.

Спершу «синьо-білі» потрапили у групу А, де зустрілися з командами: VIVA-CUP Хмельницький, Зміна Біла Церква, Нива Вінниця, МДЮСШ Дніпро.

 

Результати ігор у групі А:

  • Кремінь — VIVA-CUP — 0:3
  • Нива — Кремінь — 0:0
  • Зміна — Кремінь — 1:1
  • Кремінь — МДЮСШ — 0:1

Далі «Кремінь» продовжив боротьбу за 9-20 місце:

  • Кремінь — Бровари — 0:2
  • Кремінь — Любомир Ставище — 0:1

Футболісти отримали чудові враження та безцінний досвід на всеукраїнському турнірі.

«Кремінь» 2013 отримав безцінний досвід на турнірі Utmost Cup

5 квітня у Вінниці завершився Всеукраїнський турнір Utmost Cup, у якому взяв участь МФК «Кремінь» 2013. Загалом у турнірі змагалися 48 команд з усієї України.

Вихованці Олександра Назаренка потрапили до групи L, де у груповому етапі посіли друге місце.

 

Результати ігор у груповому етапі:

  • Волинь Луцьк — Кремінь — 2:1
  • Кремінь — Бровари — 1:1
  • УФК Кривбас — Кремінь — 0:2

«Кремінь» продовжив боротьбу у Silver League:

  • Кремінь — Бульвар Житомир — 0:1
  • Металіст Харків — Кремінь — 0:1
  • Епіцентр Кам’янець-Подільський — Кремінь — 1:3.

 

Плей-оф

  • КЗ ВО ДЮСШ Нива — Кремінь — 1:0
  • Зміна Оболонь — Кремінь — 0:1.

Юні футболісти «Кременя» продемонстрували справжній характер та командну гру.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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