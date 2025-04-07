«Кремінь» у феєричному протистоянні завоював срібні нагороди турніру Utmost Cup

У Вінниці відбулися футбольні турніри Utmost Cup серед різних вікових категорій. Участь у змаганнях взяли вихованці міського футбольного клубу «Кремінь». Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
З 25 до 28 березня у Вінниці відбувся футбольний турнір турніру Utmost Cup. Участь у змаганнях взяв «Кремінь» 2012 під керівництвом тренера Антона Диндікова.
У груповому етапі «синьо-білі» зіграли з житомирським «Поліссям», спортивним ліцеєм «ВІК-Волинь» Володимир та «Динамік» Київ.
Результати групи Н:
У підсумку наші хлопці разом з Поліссям завоювали однакову кількість очок — 7, й продовжили шлях у Gold League.
В ¼ Кремінь обіграв луцьку Волинь з рахунком — 3:0, а у півфіналі в серії пенальті переміг «Чорноморець» Одеса — 1:1 (4:2).
У фіналі Кремінь зустрівся зі «Зміною» Київ. В основний час зустрічі команди не змогли «розпечатати» ворота суперника, тому долю фінального поєдинку вирішила серія післяматчевих пенальті. Фортуна цього разу була на боці киян — 6:5.
Вітаємо команду й тренера Антона Диндікова з хорошим виступом на турнірі. Й бажаємо подальших успіхів та перемог!
Вихованці Олега Казьмірчука «Кремінь» 2012 взяв участь у турнірі Utmost Cup. Перша ліга. Змагання проходили у Вінниці з 29 до 31 березня, серед 20 команд з усіх куточків України.
Спершу «синьо-білі» потрапили у групу А, де зустрілися з командами: VIVA-CUP Хмельницький, Зміна Біла Церква, Нива Вінниця, МДЮСШ Дніпро.
Результати ігор у групі А:
Далі «Кремінь» продовжив боротьбу за 9-20 місце:
Футболісти отримали чудові враження та безцінний досвід на всеукраїнському турнірі.
5 квітня у Вінниці завершився Всеукраїнський турнір Utmost Cup, у якому взяв участь МФК «Кремінь» 2013. Загалом у турнірі змагалися 48 команд з усієї України.
Вихованці Олександра Назаренка потрапили до групи L, де у груповому етапі посіли друге місце.
Результати ігор у груповому етапі:
«Кремінь» продовжив боротьбу у Silver League:
Плей-оф
Юні футболісти «Кременя» продемонстрували справжній характер та командну гру.
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