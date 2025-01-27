Поліція повідомила про підозру водієві позашляховика, який спричинив аварію на трасі на Полтавщині

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 374

Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному водієві позашляховика Lexus, який у п’ятницю, 24 січня, спричинив аварію на трасі на Полтавщині. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

У тій аварії загинула 39-річна блогерка Анна Жук, дружина водія.

За даними слідства, позашляховик зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла нерухомо за межами проїзної частини дороги.

Тоді водій позашляховика і його 9-річний пасажир, а також 40-річний водій вантажівки постраждали. Їх ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна дії водія кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Йому може загрожувати ув'язнення терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без нього.

Слідчі дії наразі тривають.

Нагадаємо, днями на Полтавщині зіткнулися позашляховик і вантажівка: одного з водіїв ушпиталили.