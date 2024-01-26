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У депутата Кременчуцької міськради Дениса Терещенка ніби пройшли обшуки, але він їх заперечує

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 417

 

Правоохоронці також не підтвердили факт обшуків

У депутата Кременчуцької міської ради від партії «Батьківщина» Дениса Терещенка 25 січня проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із власних джерел.

Інформацію ми спробували підтвердити в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. Речник управління Юрій Сулаєв прокоментував, що такої інформації у нього немає. Не підтвердили факт обшуків ні в СБУ, ні в прокуратурі Полтавщини.

Представники Полтавського зонального відділу військової служби правопорядку теж не надали коментарів щодо обшуків.

Взяти коментар у Полтавській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони нам не вдалося, тому ми зателефонували самому депутату.

Денис Терещенко спростував твердження, що за його місцем проживання проводила обшуки військова прокуратура та наголосив, що офісу у нього немає й учора він знаходився у місті. На цьому пан Терещенко завершив розмову.

Нагадаємо, раніше депутат Денис Терещенко входив до фракції партії «Опозиційна платформа — За життя». Проти нього було порушено кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем щодо бюджетних підрядів його фірми «Естеттехнолог». Окрім цього, фірма депутата Терещенка «виписала» собі чергові 1,3 млн гривень підряду на ремонт у 2-й школі. У 2022 році Терещенко створив добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) «Соколи Полтавщини»

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Денис Терещенко обшуки
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