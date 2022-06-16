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Топ новина, Кременчук, Споживач

Місто і тепло: як обігріватимуть Кременчук узимку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 621

Обласна та міська влада запевняють: місто буде з теплом, опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Щоправда, можливо доведеться суттєво зменшити споживання тепла. Нині у місті та області працюють над відновленням хоча б мінімальних потужностей на основних та альтернативних джерелах теплопостачання

У Кременчуці розглядають декілька варіантів опалення будинків Лівобережжя взимку. Мова йде, як про часткове відновлення зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ, так і про введення в експлуатацію котелень, які раніше були виведені з неї.

Про це 15 червня йшла мова на брифінгу голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна зі ЗМІ області. 

За словами Дмитра Луніна, цього тижня обговорювалось питання в області на великій нараді за участі представників обласної та міської влади, нардепів від області. За мету ставлять не лише щоб Кременчук був із теплом, а й мав альтернативи.

Наприклад, відновлення роботи котелень, які вже не працюють, та часткове відновлення потужностей ТЕЦ - аби мати «буфер», запас потужності. 

Очільник Полтавської ОВА каже, що міський голова Кременчука та народний депутат Шаповалов займаються частковим відновленням роботи ТЕЦ.

- Вони мене запевнили, що не потребують коштів з бюджету, роботи будуть виконані за рахунок акціонерів. За планом - їх мають завершити до кінця опалювального сезону.

(Ймовірно, мова йде про залучення  500 тисяч євро грантових коштів на модернізацію систем опалення, про які заявляв Юрій Шаповалов - ред.)

Щодо роботи з відновлення старих котелень, там залучатимуть і державний, і обласний бюджети. Нині чекають прорахунків від влади Кременчука. Дмитро Лунін запевнив, що гроші в обласному бюджеті є, депутати Полтавської облради готові виділити від 30 до 50 млн гривень.  

- Наступного тижня ми отримаємо розрахунки, і ми будемо працювати в цьому напрямку, - сказав він. - Я впевнений, що опалювальний сезон буде, відновимо мінімальні потужності, щоб надавати тепло містянам.

Опалювальний сезон на лівому березі Кременчука цього року буде, - Віталій Малецький

Споживання тепла по місту доведеться скоротити втричі

Також вчора, 15 червня, під час розмови з журналістами міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів про те, що у місті таки відновлюватимуть централізоване опалення. Проте про відбудову Кременчуцької ТЕЦ мова не йшла. 

- Централізоване опалення будемо відновлювати за рахунок резервних джерел енергопостачання. Їх потужність не порівнюється із потужністю Кременчуцької ТЕЦ. Ми брали 216-219 МВТ, а зараз маємо потужність на 160 МВт. Тобто зменшити споживання тепла по місту потрібно втричі, - розповів міський голова Віталій Малецький.

У зв'язку з цим міська влада має намір перевести на автономне опалення Кременчуцьку районну лікарню,  1  міськлікарню ім. Богаєвського та інші об'єкти. Це дозволить використовувати менше енергії на піках, по годинах. «На руку» Кременчуку може зіграти тепла зима - тоді цієї потужності може вистачити. Але це - не факт.

Щодо автономного опалення, то, за його даними, кременчужани не поспішають із його встановленням, перш за все через високу вартість. Втім, три будинки в місті виявили готовність перейти на автономне опалення - спеціальна комісія документи погодила. 

- Якщо ми вийдемо на показник 30-40 будинків - це буде добре, - зазначив мер.

Кременчужанам розповіли алгоритм, як перейти на автономне чи індивідуальне опалення

Місто забирає на баланс мережі ТЕЦ

Наразі в місті працюють над тим, аби передати на баланс КП «Теплоенерго» частину мережі зруйнованої ТЕЦ. Мер каже, що це буде найскладніше, адже ТЕЦ постачальником тепла є лише формально, а по факту - ні.  А місту частково  потрібні їх мережі, що проходять також через промислові підприємства.

- На найближчу сесію готуємо пакет рішень щодо передачі мереж, а також щодо працевлаштування фахівців  Кременчуцької ТЕЦ у КП «Теплоенерго». Вони будуть займатись обслуговуванням мереж, розрахунками тощо, - зазначив Малецький.

Нагадаємо, 20 травня 2022 року на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення «Про затвердження Програми нового будівництва теплогенеруючих потужностей лівобережної частини міста Кременчука на 2022-2023 роки». Мова йде про будівництво трьох котелень орієнтовною потужністю не менше 250 МВт/год для опалення та забезпечення гарячою водою лівобережної частини Кременчука. Однак очевидно, що нині такі гроші залучити неможливо, а до початку опалювального сезону залишається лише чотири місяці. 

Підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть, - Віталій Малецький

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: опалювальний сезон 2022-2023 ТЕЦ опалення котельня Дмитро Лунін Віталій Малецький
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