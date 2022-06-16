Місто і тепло: як обігріватимуть Кременчук узимку

Обласна та міська влада запевняють: місто буде з теплом, опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Щоправда, можливо доведеться суттєво зменшити споживання тепла. Нині у місті та області працюють над відновленням хоча б мінімальних потужностей на основних та альтернативних джерелах теплопостачання
У Кременчуці розглядають декілька варіантів опалення будинків Лівобережжя взимку. Мова йде, як про часткове відновлення зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ, так і про введення в експлуатацію котелень, які раніше були виведені з неї.
Про це 15 червня йшла мова на брифінгу голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна зі ЗМІ області.
За словами Дмитра Луніна, цього тижня обговорювалось питання в області на великій нараді за участі представників обласної та міської влади, нардепів від області. За мету ставлять не лише щоб Кременчук був із теплом, а й мав альтернативи.
Наприклад, відновлення роботи котелень, які вже не працюють, та часткове відновлення потужностей ТЕЦ - аби мати «буфер», запас потужності.
Очільник Полтавської ОВА каже, що міський голова Кременчука та народний депутат Шаповалов займаються частковим відновленням роботи ТЕЦ.
(Ймовірно, мова йде про залучення 500 тисяч євро грантових коштів на модернізацію систем опалення, про які заявляв Юрій Шаповалов - ред.)
Щодо роботи з відновлення старих котелень, там залучатимуть і державний, і обласний бюджети. Нині чекають прорахунків від влади Кременчука. Дмитро Лунін запевнив, що гроші в обласному бюджеті є, депутати Полтавської облради готові виділити від 30 до 50 млн гривень.
Опалювальний сезон на лівому березі Кременчука цього року буде, - Віталій Малецький
Також вчора, 15 червня, під час розмови з журналістами міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів про те, що у місті таки відновлюватимуть централізоване опалення. Проте про відбудову Кременчуцької ТЕЦ мова не йшла.
У зв'язку з цим міська влада має намір перевести на автономне опалення Кременчуцьку районну лікарню, 1 міськлікарню ім. Богаєвського та інші об'єкти. Це дозволить використовувати менше енергії на піках, по годинах. «На руку» Кременчуку може зіграти тепла зима - тоді цієї потужності може вистачити. Але це - не факт.
Щодо автономного опалення, то, за його даними, кременчужани не поспішають із його встановленням, перш за все через високу вартість. Втім, три будинки в місті виявили готовність перейти на автономне опалення - спеціальна комісія документи погодила.
Кременчужанам розповіли алгоритм, як перейти на автономне чи індивідуальне опалення
Наразі в місті працюють над тим, аби передати на баланс КП «Теплоенерго» частину мережі зруйнованої ТЕЦ. Мер каже, що це буде найскладніше, адже ТЕЦ постачальником тепла є лише формально, а по факту - ні. А місту частково потрібні їх мережі, що проходять також через промислові підприємства.
Нагадаємо, 20 травня 2022 року на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення «Про затвердження Програми нового будівництва теплогенеруючих потужностей лівобережної частини міста Кременчука на 2022-2023 роки». Мова йде про будівництво трьох котелень орієнтовною потужністю не менше 250 МВт/год для опалення та забезпечення гарячою водою лівобережної частини Кременчука. Однак очевидно, що нині такі гроші залучити неможливо, а до початку опалювального сезону залишається лише чотири місяці.
Підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть, - Віталій Малецький
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер