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Рашисти штурмують Сєвєродонецьк і зосереджують зусилля на Бахмутському напрямку

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 209

 

Оперативна інформація станом на 6.00 16 червня 

Російські загарбники не припиняють спроб захопити Сєвєродонецьк, а також зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад  Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил Рросійської Федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування українських підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях ЗСУ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв українські підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи ЗСУ з усіх наявних вогневих засобів у районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли  в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів українських військ у районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка – Шевченко українські воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу ЗСУ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
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