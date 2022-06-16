«У нас немає страху перед рашистами»: як обстрілювали Миргород

Завдяки своїй цілеспрямованості він ніколи не зупиняється на досягнутому, такий і девіз у нашого воїна і сьогодні, і по життю: «Тільки вперед!»
24 лютого близько 5.00 мешканці Миргорода почули гучні вибухи, які доносилися зі сторони аеродрому. Ворог наносив ракетні удари по військовим об’єктам летовища, одними із них були склади авіаційних засобів ураження. Саме в цей час військовий із позивним «Ронін» перебував у добовому наряді помічником чергового по частині. Про це повідомляє пресслужба 831 бригади тактичної авіації.
Ворог і надалі здійснював обстріли, наш захисник кинувся на допомогу, ризикуючи власним життям, на особистому транспорті евакуйовував особовий склад варти подалі від місць уражень, чим врятував життя десятку військовослужбовців.
Завдяки своїй цілеспрямованості він ніколи не зупиняється на досягнутому, такий і девіз у нашого воїна і сьогодні, і по життю: «Тільки вперед!».
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер