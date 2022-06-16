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«У нас немає страху перед рашистами»: як обстрілювали Миргород

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 727

 

Завдяки своїй цілеспрямованості він ніколи не зупиняється на досягнутому, такий і девіз у нашого воїна і сьогодні, і по життю: «Тільки вперед!»

24 лютого близько 5.00 мешканці Миргорода почули гучні вибухи, які доносилися зі сторони аеродрому. Ворог наносив ракетні удари по військовим об’єктам летовища, одними із них були склади авіаційних засобів ураження. Саме в цей час військовий із позивним «Ронін» перебував у добовому наряді помічником чергового по частині. Про це повідомляє пресслужба 831 бригади тактичної авіації.

У Миргороді на Полтавщині вибухнуло дві ракети

Ворог і надалі здійснював обстріли, наш захисник кинувся на допомогу, ризикуючи власним життям, на особистому транспорті евакуйовував особовий склад варти подалі від місць уражень, чим врятував життя десятку військовослужбовців.

- У нас немає страху перед рашистами. Зробив те, що мусив. У першу чергу думав про хлопців. Було не страшно, адже переживав і страшніші речі. Головне не боятись нічого і мати «холодну голову». У будь якій ситуації потрібно оцінювати чи ти в силі зробити ту чи іншу справу чи ні, - говорить «Ронін» і додав, що ми на своїй землі, а значить віра і правда за нами, і так буде завжди.

Завдяки своїй цілеспрямованості він ніколи не зупиняється на досягнутому, такий і девіз у нашого воїна і сьогодні, і по життю: «Тільки вперед!».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Миргород
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