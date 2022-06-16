Захисники « Азовсталі» перебувають на окупованій території Донеччини – Данілов

Більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УП.
За словами Данілова, точну кількість людей назвати неможливо, і головне у цьому питанні - не нашкодити.
Він наголосив, що головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей.
Він також зазначив, що є інформація, що вони перебувають на території Донецької області.
Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що усі 2449 людей, які вийшли із «Азовсталі», зараз перебувають у СІЗО смт Оленівка на Донеччині. Повідомлялось,що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із «Азовсталі», і підготовка їх для обміну.
У той же час відомо, що до Києва привезли 268 тіл наших захисників. На їх упізнання можуть піти місяці.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер