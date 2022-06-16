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Захисники « Азовсталі» перебувають на окупованій території Донеччини – Данілов

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 309

  Головне - не нашкодити і багато не говорити

Більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УП. 

За словами Данілова, точну кількість людей назвати неможливо, і головне у цьому питанні - не нашкодити.

«У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими», - сказав секретар РНБО. 

Він наголосив, що  головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. 

Він також зазначив, що є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. 

«Кількість людей  - це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області», - каже Данілов.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що усі 2449 людей, які вийшли із «Азовсталі», зараз перебувають у СІЗО смт Оленівка на Донеччині.  Повідомлялось,що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із «Азовсталі», і підготовка їх для обміну.

У той же час відомо, що до Києва привезли 268 тіл наших захисників. На їх упізнання можуть піти місяці. 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Еспресо
Теги: Маріуполь Азовсталь війна
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