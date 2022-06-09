З «Азовсталі» вийшли 2449 захисників, - УП

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Усі 2449 людей, які вийшли із «Азовсталі», зараз перебувають у смт Оленівка на Донеччині. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на співрозмовників у розвідці.

«Усі, хто вийшов із «Азовсталі», зараз перебувають у Оленівці, що під Донецьком, у СІЗО. Там 2449 наших людей», - пише видання.

Також повідомляється, що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із «Азовсталі», і підготовка їх для обміну.

У той же час 7 квітня стало відомо, що до Києва привезли тіла 210 захисників. Сьогодні, 9 червня, привезли ще 58 тіл.

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