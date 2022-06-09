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До виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ «Краб»

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 265

 Це пʼятий вид артилерії 155-мм калібру

На фронті готови залучати польське озброєння, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ «Краб». Після гармат М777 та FH70, САУ «Ceasar» та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити», - написав міністр.

Він зазначив, що станом на сьогодні забезпечено постачання до ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. 

При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід. 

Одночасно до ЗСУ  було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення. Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Польща передає Збройним силам України самохідні артилерійські установки AHS Krab натовського 155 мм калібру. Польська армія вже підготувала 100 військовослужбовців ЗСУ для експлуатації цієї зброї.

Крім того, 7 червня Україна та Польща підписали найбільший в історії «збройний» контракт вартістю 630 млн доларів. 

 

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. В якості шасі обрано південно-корейську платформу від САУ K9 Thunder. Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Компанія отримала контракт від Міністерства оборони Республіки Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок.

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна озброєння зброя Міноборони
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