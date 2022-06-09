Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Гроші, Україна, Світ, Путін проти українського народу

В Україні розпочали виплати малозахищеним переселенцям за третьою програмою виплат від Червоного Хреста

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 152

 Гроші надходитимуть через ПриватБанк

В Україні розпочинають виплати допомоги соціально незахищеним українцям в рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики. 

Відповідно до умов проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад.

Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми – 3 місяці. Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.

Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Реєструватися для участі в програмі не потрібно – отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста. Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).

Нагадаємо, Кабмін за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні і Товариства Червоного Хреста України анонсували нову програму виплат   для вимушених переселенців. Відповідне рішення ухвалили 26 квітня 2022 року.

 

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: переселенці виплати допомога Червоний Хрест
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх