В Україні розпочали виплати малозахищеним переселенцям за третьою програмою виплат від Червоного Хреста

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В Україні розпочинають виплати допомоги соціально незахищеним українцям в рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики.

Відповідно до умов проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад.

Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми – 3 місяці. Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.

Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Реєструватися для участі в програмі не потрібно – отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста. Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).

Нагадаємо, Кабмін за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні і Товариства Червоного Хреста України анонсували нову програму виплат для вимушених переселенців. Відповідне рішення ухвалили 26 квітня 2022 року.