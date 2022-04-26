Для вимушених переселенців впроваджують третю програму виплат

Кабмін за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні і Товариства Червоного Хреста України мають намір запустити нову програму виплат для вимушених переселенців. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду сьогодні, 26 квітня 2022 року.
Згідно з рішенням, фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу, виплати будуть здійснюватися на основі відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.
Він також нагадав, що наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців: по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину.
Для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер