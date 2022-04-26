Для вимушених переселенців впроваджують третю програму виплат

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 815

Для отримання допомоги не потрібно подавати жодних заяв. Її розмір складе близько 2500 на особу

Кабмін за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні і Товариства Червоного Хреста України мають намір запустити нову програму виплат для вимушених переселенців. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду сьогодні, 26 квітня 2022 року.

Згідно з рішенням, фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу, виплати будуть здійснюватися на основі відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

«Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій», - пояснив прем'єр.

Він також нагадав, що наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців: по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину.

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