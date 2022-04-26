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Кременчук, Путін проти українського народу

путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Сьогодні, 22:11 Переглядів: 396

 президент країни-агресора каже, що після звірств у Бучі, до яких нібито рашисти не мають стосунку, позиція переговорників з Україною щодо подальшого врегулювання кардинально змінилася

президент рф заявив, що росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу. Про це він сказав на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем у вівторок, передає рашистський Інтерфакс

«На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям, як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані росією республіки Донбасу з певними застереженнями», - йдеться в повідомленні. 

За словами президента країни-агресора, після досягнення цих домовленостей росія зіткнулася із ситуацією навколо Бучі Київської області (де військовими рф було вбито сотні мирних жителів – ред.), до якої нібито «російська армія не має жодного відношення».

путін сказав, що після звірств у Бучі позиція переговорників з Україною щодо подальшого врегулювання кардинально змінилася.

 

«Вони (представники України – ред.) відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питання гарантій безпеки території Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам наданому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав».

 

«Для нас зрозуміло, що, якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проєкту угоди, вони ніколи вирішені й не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу, ми просто не можемо».

 

Нагадаємо, 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом росії путінім говорив би лише про питання територіальної цілісності України.

12 квітня путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна путін переговори з Путіним
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