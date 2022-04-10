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Омбудсмен розповіла про нові виявлені факти звірств російських окупантів в Україні

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 376

 

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН із закликом щодо розслідування воєнних злочинів під час військового вторгнення рф в Україну

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про звірства окупантів у звільнених населених пунктах.

Про це вона повідомила у Telegram.

- Після звільнення населених пунктів від рашистських окупантів залишаються десятки і сотні закатованих, скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам – таким є обличчя «асвабажденія», що прийшло в Україну, - розповіла омбудсмен.

За її словами, у селищі Макарів на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки на очах у доньки – від отриманих ран він помер.

Крім того, в Ірпені 20-річну вагітну жінку зґвалтували двоє окупантів, згодом вона втратила дитину.

На Херсонщині 60-річного чоловіка били у присутності доньки – прикладами, палицями.

- Під час окупації сіл Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих жителів, які були розстріляні російськими військовими, - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях – це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

- Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини рф в Україні, - закликала уповноважена з прав людини.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти насилля ООН
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