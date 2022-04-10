Омбудсмен розповіла про нові виявлені факти звірств російських окупантів в Україні

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН із закликом щодо розслідування воєнних злочинів під час військового вторгнення рф в Україну
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про звірства окупантів у звільнених населених пунктах.
Про це вона повідомила у Telegram.
За її словами, у селищі Макарів на Київщині 80-річному чоловіку відрізали руки на очах у доньки – від отриманих ран він помер.
Крім того, в Ірпені 20-річну вагітну жінку зґвалтували двоє окупантів, згодом вона втратила дитину.
На Херсонщині 60-річного чоловіка били у присутності доньки – прикладами, палицями.
Вона наголосила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях – це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер