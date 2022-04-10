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Поради рятувальників: як діяти під час обстрілів на вулиці, у приміщенні, у транспорті

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 1

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради нагадує мешканцям, як потрібно діяти під час обстрілів

Окупаційні російські війська продовжують бомбування, ракетні та артилерійські обстріли території України. Факторами небезпеки обстрілів та вибухів боєприпасів є:

руйнування будівельних конструкцій будинків та споруд;

виникнення осередків загоряння;

утворення завалів;

руйнування газо-, електромереж, систем життєзабезпечення.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує мешканцям, як потрібно діяти під час обстрілів:

На вулиці: 

Лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот – це вбереже від контузії. 

Знайдіть найближче укриття з боку, протилежного тому, звідки стріляють, це може бути під'їзд будинку та підземний перехід.

Якщо в полі зору немає укриття просто лягайте на землю, закривши голову руками. 

У транспорті: 

Якщо обстріл застав вас у транспорті, слід негайно зупинитись, відбігти від дороги і лягти на землю.  

УВАГА! Не призначені для укриття місця під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем). 

У приміщенні:

Взявши найнеобхідніше, спускайтеся до укриття (підвал). 

Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся лише сходами. 

Якщо ви все ж у квартирі, пам’ятайте:

Місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);

Приміщення без вікон (ванна, якщо у ній немає газового обладнання);

Найміцнішими місцями житла є кути, особливо кути несучих стін.

Бережіть свої життя!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти обстріли Кременчук
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