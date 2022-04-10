«Приват24» не працюватиме у ніч з 10 на 11 квітня

Користування додатком буде тимчасово призупинено
Сервіс «Приват24» буде недоступний з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.
Про це повідомляє прес-служба банку.
- Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння! - йдеться у повідомленні.
При цьому банкомати та термінали банку працюватимуть у звичайному режимі.
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