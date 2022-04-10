Окупанти знову вдарили по аеропорту у Дніпрі – він зруйнований повністю (доповнено)

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 795

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Військові рф повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Об’єкт зруйнований і інфраструктура поруч із ним.

Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

- Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо, - написав він.

Резніченко додав, що повідомить, як тільки буде інформація.

Також, за його словами, у Звонецькому рашисти поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там наразі працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо.

Раніше повідомлялось, що минулої доби по Дніпропетровщині ворог наніс 7 ракетних ударів. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Одна людина постраждала.

У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент зруйновано об‘єкт інфраструктури. У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету, уламки якої впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих не було.

ДОПОВНЕНО:

У результаті російських ракетних ударів по місту Дніпро постраждали 5 рятувальників ДСНС. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Facebook

- Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали, - написав Лукашук.

Він також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.

Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.