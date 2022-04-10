Окупанти знову вдарили по аеропорту у Дніпрі – він зруйнований повністю (доповнено)

Військові рф повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Об’єкт зруйнований і інфраструктура поруч із ним.
Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Резніченко додав, що повідомить, як тільки буде інформація.
Також, за його словами, у Звонецькому рашисти поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там наразі працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо.
Раніше повідомлялось, що минулої доби по Дніпропетровщині ворог наніс 7 ракетних ударів. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Одна людина постраждала.
У Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент зруйновано об‘єкт інфраструктури. У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету, уламки якої впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих не було.
ДОПОВНЕНО:
У результаті російських ракетних ударів по місту Дніпро постраждали 5 рятувальників ДСНС. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Facebook
Він також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.
Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер